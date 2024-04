Drei Jahre, drei Träger, drei Mal so viele Dinge

Brixen – „REX – Material und Dinge“ wird am 19. April zwar erst drei Jahre alt, ist aber bereits ein über Brixen hinaus bekanntes und gesuchtes Recyclingprojekt. Materialien und Dinge können im REX kostenlos abgegeben werden und Interessierte nehmen sie gegen eine Spende mit. So bleiben sie länger im Nutzungskreislauf. Julia Vontavon ist von Beginn an die Leiterin von REX in der St.-Josef-Straße 1 in Brixen. In der ersten Zeit galt es, Materialien zu sammeln und in der Halle einzuordnen, Kontakte zu Kunden und zu Sachspendern zu knüpfen. Dann ging es darum, das Recyclingprojekt bekannt zu machen und die Zahl der Dinge zu steigern, die über den Ladentisch gehen. Während im ersten Jahr (April 2021 bis April 2022) 7.500 Dinge neue Besitzer fanden, waren es im dritten Jahr seines Bestehens (April 2023 bis April 2024) mit 22.000 Dingen fast drei Mal so viel. Weiterbildung und Sensibilisierung stehen weit oben auf der To-do-Liste des REX. Erfolge feierte das ganzheitliche Recyclingprojekt unter anderem mit der Upcycling Convention, die 2024 zum dritten Mal durchgeführt wird.

Vom Haus der Solidarität und der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt 2021 gegründet, führte zwischenzeitlich die Brixner Bürgergenossenschaft b*coop das 240 Quadratmeter große Projekt in der Ex-Schenoni-Kaserne in Brixen und wird das Projekt seit November 2023 von einem eigens gegründeten gleichnamigen Verein geführt. REX ist ein Materiallager für Holz, Stoff, Bau- und Bastelmaterialien. Es gibt Utensilien für die Küche, Einrichtungsgegenstände, Sport- und Freizeitartikel, Schmuck, Autositze, Bücher und Lebensmittel vor dem Ablaufdatum. Ziel von REX – Material und Dinge ist es, funktionsfähige Geräte zu sammeln, ihnen Raum und Sichtbarkeit zu geben und die kostenlos erhaltenen Alltagsgegenstände in gutem Zustand gegen eine Spende weiterzugeben. Damit werden die Fixkosten des ganzheitlichen Recyclingprojektes bezahlt. Die Lebensmittel kurz vor dem Ablaufdatum, Bücher, CDs und DVDs (nur Originale) können kostenlos mitgenommen werden. Die Lebenszeit von Materialien wird durch das REX verlängert und Ressourcen werden gespart, erklärt Julia Vontavon, Leiterin des Projektes vom ersten Tag an. In den ersten drei Jahren seines Bestehens gingen beim REX insgesamt 45.000 Dinge über den Ladentisch. Täglich kamen im 3. Jahr so durchschnittlich 93 Dinge in den Kreislauf zurück. Zum Vergleich: Im ersten Bestandsjahr waren es mit 30 Dingen nur ein Drittel davon.

Rund ein Viertel des 240 Quadratmeter großen Recyclingprojekts REX Material und Dinge wird als Materiallager für Holz, Stoff, Bau- und Bastelmaterialien genutzt, die Hälfte der Halle ist für Küchenbedarf, Geschirr und Deko, für Einrichtungsgegenstände wie Sofas, Stühle, Lampen, Körbe und Couchtische reserviert. Es gibt eine eigene Ecke für Gartenzubehör, außerdem eine große Taschenauswahl, Sport- und Freizeitartikel, Gesellschaftsspiele, Kuscheltiere, Handtücher, Wolle, Schmuck und Bettgestelle für Kinder. Viel gefragt sind im REX gute Töpfe, geräumige Rollkoffer, große Übertöpfe und Pflanztröge; sie finden sofort Abnehmer*innen. Was gefragt wäre, aber selten da ist, sind Schränke, Schuhregale, alte Holzstühle und Deutschkurs-Bücher, erklärt Julia Vontavon. Nicht sonderlich gesucht sind Kinderwägen und Autositze. Das Bastelmateriallager soll in Kürze einen größeren Rahmen bekommen. Schulen, Kindergärten, Vereine, Jugenddienste, Jugendzentren und andere kreative Menschen sollen so Zugang zu günstigen und nachhaltigen Bastelmaterialien bekommen. Sie erfahren, dass sie aus Vorhandenem schöpfen können. Regelmäßige Hilfe braucht Julia Vontavon beim Check von Elektrogeräten, vor allem von Druckern und Computern, die funktionstüchtig sein müssen, bevor sie weitergegeben werden.

Julia Vontavon möchte die Menschen dazu anregen, sich über das Abgegebene zu freuen und nicht im selben Atemzug an Neues zu denken. „Weniger ist mehr“, sagt sie. Ein Neukauf wird dem REX-Ansinnen nicht gerecht, Dingen und Sachen mehr Wert zu geben, sie länger im Kreislauf zu halten und das übermäßige Konsumstreben zu verringern. Daher rät Julia Vontavon den Menschen wenig, aber dafür Gutes zu kaufen.

Wissen wird im REX bei verschiedenen Bildungsformaten vermittelt, unter anderem bei Informations-Abenden, Upcycling-Workshops, bei Filmveranstaltungen im Rahmen der Abfallvermeidungswoche. Hand angelegt wird beim jährlich stattfindenden Bike Repair Day, wo Fahrräder aufgemöbelt werden. Die OEW-Organisation für Eine solidarische Welt unterstützt REX bei der Bildungsarbeit. Verena Dariz ist bei der OEW verantwortlich für Bewussten Konsum. Ein besonderes Highlight ist die im Oktober 2024 zum dritten Mal stattfindende Upcycling Convention mit Initiator Johannes Münsch aus Innsbruck und dem niederländischen Industriedesigner und Professor Aart van Bezooijen von der Fakultät für Design und Künste der unibz. Derzeit wird die Weiterbildungsreihe „inteREXiert“ neu aufgelegt: Im März ging es um das Recht auf Reparatur, im Mai geht es um „Second Hand“, in der Folge um „Zero Waste“ als Lebensstil und um andere REX-verwandte Themen.

Die Leiterin von REX Julia Vontavon ist froh und dankbar um die Unterstützung von Freiwilligen. Um Jugendliche ins Ehrenamt zu bringen, wird im Eisacktal „Youngaction“ angeboten. Mehr als 25 junge Menschen haben dabei das REX mit knapp 1.000 Ehrenamts-Stunden beim Aufbau, Umräumen und bei der Weitergabe der Dinge unterstützt. Bis zu sechs Freiwillige sichern pro Woche die Tätigkeit im Recyclingprojekt, vier Menschen haben zudem gerichtlich verordnete Sozialstunden geleistet. „Wir freuen uns über jede und jeden, der*die uns unterstützt“, sagt die Leiterin.

In seinem dritten Öffnungsjahr war REX Material und Dinge an 211 Tagen geöffnet. Einige Betriebe bringen regelmäßig Materialien in die ehemalige Schenoni-Kaserne und retten sie so vor dem Müll. Das Recyclingprojekt ist am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag am Nachmittag geöffnet, am Dienstag und Samstag auch am Vormittag. REX befindet sich in Brixen in der St.-Josef-Straße 1, ist im Web unter www.rex-bx.it zu erreichen.