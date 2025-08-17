Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Drei junge Talente ausgezeichnet
Euregio-JungforscherInnenpreis 2025

Drei junge Talente ausgezeichnet

Sonntag, 17. August 2025 | 16:26 Uhr
Euregio-JungforscherInnenpreis: (v.l.) LH Arno Kompatscher (Südtirol), LH Anton Mattle (Tirol), Präsidentin Ulrike Tappeiner (Jurypräsident und Präsidentin Freie Universität Bozen), Präsidentin Barbara Thaler (Wirtschaftskammer Tirol), Julia Hofmann (3. Platz), Eva Casotti (1. Platz), Elena Fogazzi (2. Platz), Präsident Andrea De Zordo (Handelskammer Trient), Landesrat Simone Marchiori (Trentino) und Präsident Michl Ebner (Handelskammer Bozen).
Land Tirol/Sedlak
Schriftgröße

Von: AP

Alpbach – Beim European Forum Alpbach wurden heuer wieder die besten Nachwuchsforschenden der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino vor den Vorhang geholt. Unter dem Leitthema „Wettbewerbsfähigkeit“ kürte die Jury die Projekte von Eva Casotti (Universität Innsbruck), Elena Fogazzi (Universität Trient) und Julia Hofmann (Medizinische Universität Innsbruck) zu den Gewinnerarbeiten.

Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher betonte bei der Preisverleihung:

„Diese Auszeichnungen zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Talent in unserer Region steckt.“

Auch Juryvorsitzende Ulrike Tappeiner (Freie Universität Bozen) würdigte die hohe Qualität der eingereichten Projekte.

Der 1. Platz geht an Eva Casotti, die wich eingehend mit Quantenwirbel im Labor beschäftigt, einem exotischen Materiezustand: Supersoliden. Diese verhalten sich gleichzeitig wie ein fester Körper und wie eine Flüssigkeit, die ohne Reibung fließen kann. Ihr Team konnte erstmals „Wirbel“ in so einem System sichtbar machen. Das klingt sehr abstrakt, könnte aber helfen, rätselhafte Phänomene im Weltall – etwa im Inneren von Neutronensternen – besser zu verstehen.

Auf Platz 2. folgt Elena Fogazzi. Sie forscht an einer schonenderen Krebsbehandlung. Sie möchte, die sogenannte Protonentherapie – eine moderne Form der Strahlenbehandlung – noch präziser machen. Mit einer neu entwickelten Protonen-Computertomografie kann man genauer messen, wie tief die Strahlen im Körper wirken. Dadurch lässt sich gesundes Gewebe besser schonen und Tumore können gezielter behandelt werden.

3. Platz belegt Julia Hofmann mit ihrem Ziel mehr Spenderorgane zu retten. Julia Hofmann arbeitet an Methoden, mit denen Lebern vor einer Transplantation besser geprüft werden können. Mithilfe einer speziellen Technik, bei der Organe außerhalb des Körpers durchblutet und warmgehalten werden, lässt sich ihre Energieproduktion messen. So kann man vorhersagen, ob ein Organ wirklich geeignet ist. Das könnte helfen, mehr Spenderlebern zu nutzen und Leben zu retten.

Ein Preis für die Zukunft

Der Euregio-JungforscherInnenpreis ist mit insgesamt 8.500 Euro dotiert und wird von den Handelskammern und der Wirtschaftskammer Tirol unterstützt. Teilnehmen konnten Forschende unter 35 Jahren, die in der Euregio tätig sind.

Mit Projekten, die von den tiefsten Geheimnissen der Quantenwelt bis hin zu lebensrettenden Anwendungen in der Medizin reichen, machten die Gewinnerinnen deutlich, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein wissenschaftlicher Auftrag ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
67
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
66
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
52
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
39
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Die Hitze geht, der Sommer bleibt
Kommentare
30
Die Hitze geht, der Sommer bleibt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 