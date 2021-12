duka gewinnt Archiproducts Design Award 2021

Bozen – libero 5000 Inlab, eine der neuesten und innovativsten Produkte von duka, wurde mit dem Archiproducts Design Award 2021 in der Kategorie Badezimmer ausgezeichnet und duka erhielt zusätzlich die besondere Erwähnung für Nachhaltigkeit 2021.

Für duka gehen eine nachhaltige Produktion und Umweltschutz Hand in Hand. Das Unternehmen führt alle seine Aktivitäten im Einklang mit der Natur durch und übernimmt Verantwortung für nachhaltige Produkte in einer nachhaltigen Umwelt. Dafür erhielt duka die besondere Erwähnung für Nachhaltigkeit 2021. Von der Planung der Elektro-, Heizungs- und Lüftungsanlagen in den Räumlichkeiten bis hin zur Produktion der Duschkabinen achtet duka auf die Optimierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs. duka verwendet ausschließlich umweltfreundliche Materialien, oder Materialien, die eine geringe Umweltbelastung aufweisen. Für das Unternehmen ist es wichtig, dass alle verwendeten Materialien recycelbar oder leicht zu entsorgen sind. Der verantwortungsvolle und bewusste Umgang mit Energie und Rohstoffen auf allen Handlungsebenen hat für duka Priorität. Die Produktions- und Büroräume verfügen beispielsweise über ein ausgeklügeltes Kühlsystem, das die thermische Energie des Wassers aus dem nahegelegenen Fluss Eisack nutzt. Dieses System ermöglicht eine kosteneffiziente und vor allem umweltfreundliche Klimatisierung. Zudem wird der eigene Strombedarf zum größten Teil durch Ökostrom von der firmeneigenen Photovoltaikanlage abgedeckt.

Darüber hinaus haben einige Modelle wie libero 5000 und gallery 3000 vor Kurzem die Environmental Product Declaration (EPD) erhalten. Dies ist ein international anerkanntes System, das auf den internationalen Normen ISO 14025 und EN 15804 basiert. Die EPD erfasst Umweltdaten während des Lebenszyklus eines Produkts und ermittelt dessen „ökologischen Fußabdruck”: Der Ressourcenverbrauch von der Nutzung der Rohstoffe bis zur Entsorgung wird berechnet und genau verfolgt.