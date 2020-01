DZE und VHS schaffen gemeinsames Weiterbildungsangebot

Bozen – Bereits seit 2003 bietet die Volkshochschule Südtirol mit dem Grundlehrgang Vereinsmanagement und den vertiefenden Aufbaulehrgang eine wertvolle Weiterbildungsmöglichkeit für ehrenamtlich wie hauptamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Südtiroler Vereine und Verbände. 2020 startet nun die neue Zusammenarbeit mit dem seit 2018 eingerichteten Dienstleitungszentrum für das Ehrenamt, DZE. Ziel ist es die Erfahrung und die Expertise – gerade in Anbetracht der sich ändernden rechtlichen Grundlagen rund um den 3. Sektor – der beiden Organisationen zu vereinen und die Vereinsarbeit in Südtirol zukünftig gemeinsam mit einem umfassenden Weiterbildungsangebot zu unterstützen.

Am 7. Februar 2020 startet der neue Aufbaulehrgang Vereinsmanagement an der VHS. Dieser umfasst vier Module zu je 1,5 Tagen zu den Themen: „Zeit- und Selbstmanagement“, „Projektmanagement“, „Digitales Marketing“ und „Kommunikation – Moderation – Auftritt in der Öffentlichkeit“ (Kosten 150 Euro – Anmeldungen noch möglich). Parallel wird es am 6. Februar 2020 und am 21. Mai 2020 jeweils einen Informationsabend in Zusammenarbeit mit dem DZE geben, bei welchen die jeweils aktuellen Entwicklungen rund um die Neuerungen für den dritten Sektor bzw. die ehrenamtlich organisierten Vereine präsentiert und anhand von Fallbeispiele erörtert werden.

Der Herbst 2020 bringt dann die Neuauflage des Grundlehrgangs Vereinsmanagement, welcher in neun Modulen erneut die Bandbreite der relevanten Themen in der Vereinsarbeit abdecken wird (Anmeldung ab Sommer 2020 möglich): rechtliche und steuerrechtliche Grundlagen, Finanzierung und Controlling, Moderation/Kommunikation, Marketing, Veranstaltungsmanagement, EDV, Team Building/Mitarbeitermotivation, Systemisches Leadership.