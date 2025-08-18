Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > E-Auto-Zölle: China liefert mehr Plugin-Hybride nach Europa
Chinesische Autohersteller haben sich offenbar angepasst und liefern wegen der EU-Zölle auf E-Autos vermehrt Plugin-Hybride nach Europa. Chinas EU-Exporte von Plugin-Hybriden sind im ersten Halbjahr 2025 sprunghaft gestiegen, schreibt das “Handelsblatt” (Montag) unter Verweis auf Daten des Branchendienstleisters Dataforce.

Hersteller wie BYD und Lynk&Co setzten demnach zusammen knapp 33.000 Plugin-Hybride in der EU ab. Das war ein Plus von 364 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die EU-Kommission hatte Zusatzzölle in Höhe von bis zu 45 Prozent auf in China hergestellte E-Autos eingeführt. Brüssel begründet die Aufschläge mit Subventionen für chinesische Autobauer die europäische Unternehmen unfair benachteiligen. “Viele Hersteller aus China haben ihre Vertriebsstrategie geändert und setzen verstärkt auf Modelle, die keinen zusätzlichen Ausgleichszöllen unterliegen”, sagte Charles Lester, Analyst beim Londoner E-Mobilitäts-Spezialisten Rho Motion dem “Handelsblatt”.

