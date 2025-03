Ehrentag für Väter und Vaterfiguren

Von: luk

Bozen – Der heutige Vatertag ist eine Gelegenheit, Väter und Vaterfiguren für ihre Rolle in der Familie und Gesellschaft zu würdigen. In vielen Ländern fällt der Feiertag auf unterschiedliche Tage – in Deutschland wird er traditionell an Christi Himmelfahrt gefeiert, während er in Italien auf den 19. März, den Tag des Heiligen Josef, fällt.

Während manche den Tag mit Ausflügen oder Feiern begehen, steht für viele Familien die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt. Kinder überraschen ihre Väter mit kleinen Geschenken oder selbstgebastelten Karten, während andere den Tag für besondere Unternehmungen nutzen.

Auch die Rolle der Väter hat sich über die Jahre gewandelt: Sie sind heute oft aktiver in der Kindererziehung und Familienorganisation eingebunden. Der Vatertag ist daher nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Erinnerung an die Bedeutung von Fürsorge, Unterstützung und Zusammenhalt in der Familie.