Ein Fest für die Sinne

Meran – Am Samstag, den 24. Oktober 2020 stehen in Meran Südtirols Kräuter und Obstprodukte im Mittelpunkt. Der Südtiroler Kräutertag, der alle zwei Jahre in Meran stattfindet, wird diesmal anders begangen – nicht nur wegen Corona.

Auf dem Thermenplatz öffnet der Markt für Südtiroler Kräuter und Obstprodukte von 10.00 bis 17.00 Uhr seine Tore. Dieses Jahr gibt es nicht nur Kräutererzeugnisse. Zum ersten Mal werden auch Südtiroler Obstprodukte angeboten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Sortiment von Kräutermischungen, Cremes und Duftkissen und Südtiroler Obstprodukten: von Konfitüren aus Marteller Erdbeeren, Apfelchips bis hin zu Kosmetika auf Obstbasis. An den Verkaufsständen der zehn teilnehmenden Betriebe können die handwerklich hergestellten Produkte mit Qualitätszeichen Südtirol erworben werden.

Auch in diesem Jahr nehmen erneut Hersteller aus ganz Südtirol an der Veranstaltung teil. Sieben von ihnen bieten Kräuter- und Gewürzprodukte an: Es sind der Kräutergarten Lösch aus Ulten, Fasui aus Latsch, Bergila aus Pfalzen, der Gachhof aus Meran, Südtiroler Kräutergold aus Goldrain und Noál aus Salurn. Neu mit dabei ist heuer der Stranzerhof, ebenfalls aus Salurn. Der Markt bietet nicht nur die Gelegenheit zum Verkauf, er ist auch eine Bühne, um die verschiedensten Produkte zu präsentieren. Brigitte Niederkofler von Bergila sagt: „Wir sind bei dieser Veranstaltung schon zum wiederholten Mal dabei. Hier können wir die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die hohe Qualität unserer Kräuter und Gewürze, die Reinheit und den Ursprung der Pflanzen Interessierten näherbringen.“

Zum ersten Mal bieten der Kandlwaalhof Luggin aus Laas, Widum Baumann aus Afing und die Seibstock Manufaktur aus Martell ihre Obstprodukte an. „Unser Sortiment mit Konfitüren, Trockenobst, Apfelsaft, Sirupen oder Essigen ergänzt Südtirols einzigartige Vielfalt an Produkten mit Kräutern sehr gut“, so Peter Seibstock.

Aufgrund der geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen findet die Veranstaltung im Freien statt. Auf Verkostungen vor Ort wird dieses Jahr verzichtet. Außerdem gelten auf dem ganzen Markt die Maskenplicht und ein Mindestabstand von einem Meter. Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren und die gekauften Produkte erst zu Hause zu genießen.

Die Veranstaltung wird von IDM Südtirol in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Meran und der Therme Meran organisiert.

Kräuter mit Qualitätszeichen Südtirol zeichnen sich vor allem durch ihren intensiven Geschmack und ihre Farbenpracht aus. Diese Charakteristika verdanken sie dem Anbau in hoher Lage und der Ernte zum balsamischen Zeitpunkt, also dem Moment, an dem die Pflanzen die meisten Wirkstoffe enthalten.

Für die Obstprodukte mit Qualitätszeichen Südtirol, also Konfitüren und Fruchtaufstriche, Trockenobst sowie Apfelsaft werden ausschließlich handgeerntete Früchte aus Südtirol verwendet, die in schonender Verarbeitung zu fruchtigen Produkten veredelt werden. Auf Konservierungsstoffe oder andere Zusätze wird gänzlich verzichtet.