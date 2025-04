Von: luk

Bozen – Die Einsatzbereitschaft und Professionalität der Freiwilligen und der Hauptamtlichen stand bei der heurigen Vollversammlung der Sektion Bozen des Weißen Kreuzes im Mittelpunkt. Dabei blickten die Verantwortlichen des Landesrettungsvereins auf ein gelungenes Jahr 2024 zurück.

Durchschnittlich 36 Rettungseinsätze pro Tag, über 46.000 Krankentransporte und 212 Betreute in der Notfallseelsorge: Freiwillige und Angestellte des Weißen Kreuzes in Bozen hatten im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun, um den Menschen in der Landeshauptstadt beizustehen. „Fast 60.000 Menschen haben im Notfall die nötige Unterstützung bekommen. Das ist eine großartige Leistung unseres gesamten Teams. Das zeigt, wie gut alle aufeinander eingespielt sind, damit sie schnell und professionell, aber auch einfühlsam helfen können.“, bedankte sich Sektionsleiter Alexander Weis bei den 380 Freiwilligen und 65 Angestellten, die 2024 insgesamt 61.000 Stunden lang im Einsatz waren.

Ein herzliches Dankeschön ging auch an die zehn Betreuerinnen und Betreuer, die in der Jugendgruppe mit 48 Heranwachsenden Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt und ihnen erste Einblicke in den Krankentransport ermöglicht haben.

Ein besonderes Highlight war die Eröffnung der Rettungsstelle am Bozner Verdiplatz im Oktober 2024. Dort garantiert das Weiße Kreuz gemeinsam mit dem Roten Kreuz wochentags die Bereitschaft mit einem Rettungswagen. „Von dort aus können wir Notfallorte im Altstadtgebiet und im Norden der Stadt jetzt schneller erreichen. Davon profitiert nicht nur Stadtbevölkerung, sondern auch Besucherinnen und Besucher“, betonte Dienstleiter Paul Seebacher.

Die Dankesworte der Landesleitung überbracht Vorstandsmitglied Thomas Wiedmer, der gleichzeitig einen Überblick über die Tätigkeiten des gesamten Weißen Kreuzes gab. Er hob die Bedeutung des freiwilligen Engagements hervor und würdigten den Beitrag der Freiwilligen und der Angestellten für das Wohl der Gesellschaft. Dabei wurden auch 30 langjährige Freiwillige und Angestellte für ihren Einsatz ausgezeichnet.