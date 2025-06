Ein Jahr danach: Aluminiumwerk in Bozen erinnert an verstorbenen Mitarbeiter

Von: mk

Bozen – Ein Jahr nach der verheerenden Explosion in der Aluminiumfabrik in Bozen, bei dem ein Mitarbeiter sein Leben verlor und weitere verletzt wurden, haben das Unternehmen sowie die Eigentümerfamilie eine Stellungnahme veröffentlicht, um ihr tiefes Beileid und ihren Respekt auszudrücken.

„Mit tiefer Trauer und großem Respekt gedenken wir Bocar Diallo, unserem Mitarbeiter und Kollegen, der unter diesen dramatischen Umständen sein Leben verlor“, heißt es in der Erklärung. Gleichzeitig bekundet das Unternehmen seine Anteilnahme und Verbundenheit mit den anderen Arbeitern, die in den Unfall verwickelt waren.

„Bocar Diallo ist und bleibt für immer in unseren Herzen“, so das Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. „Die Erinnerung an ihn begleitet uns jeden Tag und stellt für uns eine ständige Mahnung an die Verantwortung, Menschlichkeit und das Engagement dar, das wir jedem einzelnen Mitarbeiter gegenüber ehren müssen.“

Auch die anderen bei dem Unglück verletzten Arbeiter werden in der Erklärung bedacht. „Ihnen gilt der dankbare Gedanke des Unternehmens und der Familie, mit der Hoffnung, dass die Zukunft das Trauma der Erinnerung an den Unfall lindern möge“, heißt es weiter.

Aluminium Bozen betont zudem die volle Bereitschaft zur Aufklärung der Geschehnisse. „Wir sind uns der moralischen und zivilen Pflicht, vollständige Klarheit über das Geschehene zu schaffen, voll bewusst“, erklärt das Unternehmen. „Aus diesem Grund haben wir von Anfang an aktiv mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet, uns im Geiste der Transparenz und des Respekts zur Verfügung gestellt und weiterhin in die Gewährleistung vollständiger Sicherheit am Arbeitsplatz investiert.“ Dies werde auch nach der vollständigen Freigabe des vom Unfall betroffenen Bereichs fortgesetzt.

Das Unternehmen bekräftigt außerdem sein Engagement für das Bozner Stadtgebiet, in der es sich seit vielen Jahren fest verwurzelt sieht. „Unsere Verbindung zu Bozen und seinem wirtschaftlichen und sozialen Gefüge ist tief und authentisch“, erklären die Mitglieder der Eigentümerfamilie. „Wir glauben an den konstruktiven Dialog mit den Institutionen, den Sozialpartnern und allen Akteuren, die das Ziel einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklung teilen. Im Mittelpunkt stehen für uns immer die Menschen: unsere Mitarbeiter, ihre Familien, das Humankapital, das die wahre Stärke des Unternehmens darstellt.“

Volle Wiederaufnahme der Produktion

Abschließend informiert das Unternehmen über die bevorstehende volle Wiederaufnahme der Produktion in der Gießerei. Dies sei das Ergebnis erheblicher Anstrengungen gewesen, um die Produktion von Aluminium in der zuvor geleisteten Menge sicherzustellen. „Die Gießerei wieder voll in Betrieb zu nehmen, bedeutet nun auch, das Andenken an jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind, und eine sicherere, gerechtere und bewusstere Zukunft aufzubauen. Das ist unser Engagement, heute mehr denn je“, schließt die Erklärung des Unternehmens.