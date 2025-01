Ein passionierter Genossenschaftler wird 90

Von: Ivd

Terlan – Auf Ansitz Köstenholz, eng mit der Weinbaugeschichte Terlan und der dortigen Kellereigenossenschaft verwoben, feierte Baron Carl Eyrl am Samstag seinen 90. Geburtstag. Der ehemalige Obmann des Raiffeisenverbandes lud dazu viele Wegbegleiter aus dem Verband und den Genossenschaften.

Baron Carl Eyrl kann auf 27 Jahre Verbandsarbeit blicken, davon allein zwölf Jahre als Obmann an der Spitze des Raiffeisenverbandes bis 2003. „Der älteste und eingefleischte Genossenschaftler, der Terlan wie auch das Raiffeisen- und Genossenschaftswesen ganz allgemein geprägt hat, ist ein ausgezeichneter Botschafter Südtirols und der Raiffeisenwelt“, freuten sich der Obmann und der Generaldirektor des Raiffeisenverbandes, Herbert Von Leon und Robert Zampieri, respektive.

So diente der historische Gutshof der von Eyrls, Ansitz Köstenholz, in den Jahren der Gründung 1893 als erster Sitz der Kellereigenossenschaft Terlan. Baron Carl Eyrl stand unter anderem der Raiffeisenkasse Terlan bis 2013 ganze 30 Jahre lang als Obmann vor, und in den Jahren von 1989 bis 1995 auch der Kellerei Terlan.

Der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Genossenschaften einzusetzen, setzt sich in der Familie fort: Sohn Baron Georg Eyrl stellt sich unter anderem Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes Südtirol seit 2024 in die Dienste des Genossenschaftswesens.

Den überaus rüstigen Jubilar feierten die Musikkapelle und die Schützen von Terlan, Bürgermeister Hans Zelger und zahlreiche Wegbegleiter.