Eine Bühne für den Wein

Mazon – Die Tourismusgenossenschaft Castelfeder an der Südtiroler Weinstraße darf mit großer Freude mitteilen, dass die Errichtung des Wein- und Kulturwanderweges „Blauburgunderweg“ im Abschnitt Mazon fertiggestellt wurde. Damit ist nebst der großen Runde von Auer nach Neumarkt auch die Dorfrunde Mazon erlebbar. Die Dorfrunde verläuft vom historischen Zentrum Neumarkts über den Geigerhäuslsteig nach Mazon und über die Ortschaft Vill wieder zurück. Sie erstreckt sich über eine Länge von 6,2 Kilometer und 240 Höhenmetern.

Neben den kulturellen Höhepunkten der Gegend (St. Michael-Kirche, Schloss Kaldiff, Lauben von Neumarkt etc.) greifen die zahlreichen Info- und Schautafeln Themen rund um den Blauburgunder auf, von der Geschichte, dem Mikroklima, die Lagen bis hin zur Anbauweise und die Kellerarbeit. Künstlerische Elemente wie z. B. die große Weltkugel des Blauburgunders oder das Schaufenster „Gesteine“ runden das Werk ab.

Mehrere neue Aussichtspunkte und drei Verweilplätze laden zum Rasten und Verweilen ein. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Realisierung dieses letzten Puzzle-Teils ein rundum stimmiges Produkt geschaffen und unserem

Exzellenzprodukt, dem Blauburgunder, eine passende Bühne bieten. Der Themenweg in seiner jetzigen Form bietet schon einen großen Mehrwert für die gesamte Region. Ideal in Kombination mit einer Einkehr in eine der zahlreichen Weingüter am Wegesrand oder im Herbst zum Törggelen begeistert er Einheimische, Gäste, Wein-Experten und auch Familien und Journalisten gleichermaßen. Der Weg bietet ein Erlebnis und einen Besuchsgrund in einem touristisch weniger frequentierten Gebiet. Gleichzeitig bezieht er unsere Mitglieder (Beherbergung, Gastronomie und Weingüter) mit ein und verbindet die Dörfer von Auer, Montan und Neumarkt.

Besonders geglückt ist der Teilabschnitt von Mazon, dem sog. „Blauburgunderhimmel“. Weniger konzentriert hat man sich hier auf Installationen zum Interagieren oder für Familien, als vielmehr möchte man hier die Techniker und weinaffinen Kenner ansprechen.

Es sei hinzuzufügen, dass das Teilstück Mazon schon früher hätte realisiert werden sollen, damit alles gleichzeitig fertig ist. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie (Covid-19) und weiteren Verzögerungen musste es zeitlich auf

2021 gelegt werden.