Eine Chance für alle

Meran – Dank der Unterstützung des Europäischen Sozialfonds startet heuer wieder der “ESF-Kurs 20310 INDEPENDENT”. Der Kurs besteht aus verschiedenen theoretischen und praktischen Modulen, so ist unter anderem auch ein Praktikum in einem Unternehmen vorgesehen. Der Arbeitseingliederungskurs dauert 8 Monate, von Ende März bis Dezember 2023 und wird im Hauptsitz der Sozialgenossenschaft independent L. in Meran abgehalten.

Die Kursinhalte stärken die Sprachkenntnisse (Zertifizierung TEL C-Deutsch und CELI-Italienisch) und Informatikkenntnisse (Zertifizierung ECDL Full Standard), vermitteln technische Kompetenzen im Verwaltungsbereich und vertiefen methodische und organisatorische Schlüsselkompetenzen. Spezialisierte Mitarbeiter der Genossenschaft begleiten die Teilnehmer und geben ihnen eine individuelle Unterstützung: Sozial- und Hilfsmittelberatung, Berufsberatung sowie Orientierung und Arbeitsplatzbegleitung der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Zielgruppe sind Personen im arbeitsfähigen Alter ohne Beschäftigung, die ihren Wohnsitz in der Provinz Bozen haben und eine körperliche/motorische- bzw. Sinnesbeeinträchtigung oder chronische Krankheit haben. Um Kontinuität zu gewährleisten, sind bei Bedarf zusätzliche Leistungen, wie Unterkunft, Verpflegung und Transport vorgesehen.

Für Teilnehmer*innen mit einer schweren Mobilitätseinschränkung kann auch eine persönliche Assistenz organisiert werden.

Die Einschreibungen laufen: Alle Interessierten werden gebeten, independent L. telefonisch zu kontaktieren, um einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Dort erhalten sie alle weiteren Informationen rund um den Kurs und Unterstützung bei der Onlineanmeldung für die Auswahlgespräche, welche bis zum 10. März 2023 gemacht werden.

Weitere Informationen über die Bekanntmachung des Auswahlverfahrens findet man auf der Internetseite www.independent.it/de/news/64.