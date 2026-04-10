Eine sehr erfolgreiche Wintersaison für Carezza Dolomites

Von: luk

Carezza – Mit einem Plus bei den Erstzutritten und einer makellosen Pistenbilanz blickt das Skigebiet Carezza Dolomites auf die Wintersaison zurück. Dank gezielter Investitionen in die Infrastruktur und eines vielseitigen Event-Kalenders konnte das Gebiet am Fuße des Rosengartens seine Position innerhalb der Dolomiten weiter festigen.

Zum Saisonende verzeichnet Carezza Dolomites ein Wachstum von rund fünf Prozent bei den Erstzutritten im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Ergebnis unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung des Skigebiets und die hohe Nachfrage bei Gästen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die Verlässlichkeit des Angebots. Seit dem Saisonstart am 6. Dezember standen dank moderner Beschneiungsanlage von Beginn an alle Pisten zur Verfügung. Diese guten Bedingungen konnten bis zum Saisonende aufrechterhalten werden und boten den Gästen während der gesamten Saison ein konstant hochwertiges Skierlebnis.

Infrastruktur: Wichtiger Entwicklungsschritt abgeschlossen

Ein bedeutender Meilenstein war die Inbetriebnahme der neuen Franzin-Bahn. „Mit der Fertigstellung der Franzin-Bahn konnten wir einen zentralen Baustein unserer Infrastruktur umsetzen. Die Anlage verbessert die Verbindungen innerhalb des Skigebiets und sorgt für einen flüssigeren Ablauf auf den Pisten“, erklärt Florian Eisath, Geschäftsführer von Carezza Dolomites.

Auch im Veranstaltungsbereich war die Saison vielfältig geprägt. Neben den beiden traditionellen Weltcups im Snowboard und im Telemark, der Landesmeisterschaft im Riesenslalom (GS) und den Snowboard-Italienmeisterschaften war das Skigebiet auch stolzer Austragungsort der Ski Alpin Italienmeisterschaften der Master. Ein besonderer emotionaler Höhepunkt war zudem der Besuch der Olympia-Fackel, die in Carezza Station machte.

Ergänzt wurde das sportliche Programm durch Veranstaltungen wie „Carezza On Fire“ und die Snownights, die für stimmungsvolle Abende sorgten.

„Wir blicken auf eine sehr gelungene Wintersaison zurück. Die Kombination aus verlässlichen Bedingungen, engagiertem Team und gezielten Investitionen hat sich bewährt“, resümiert Florian Eisath. „Diese Entwicklung bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und motiviert uns, das Angebot weiter auszubauen.“

Über Carezza Dolomites

Das Skigebiet am Fuße des Rosengartens und Latemars gehört zum Verbund Dolomiti Superski und bietet mit über 40 Pistenkilometern sowie modernsten Aufstiegsanlagen ein familienfreundliches und zugleich sportlich anspruchsvolles Skierlebnis in einer der spektakulärsten Landschaften des UNESCO-Welterbes. Die Sommersaison in Carezza Dolomites beginnt am 23. Mai 2026.