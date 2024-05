Einsatz für Medienvielfalt und -kompetenz

Felice Espro (von links), Vizepräsident des Landesbeirats für Kommunikation, und Judith Gögele, Präsidentin des Landesbeirats für Kommunikation, sprachen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher über ausgewogene Berichterstattung in den Medien. (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

Von: luk

Bozen – Judith Gögele, die neu ernannte Präsidentin des Landesbeirats für Kommunikation des Landes Südtirol, hat heute Landeshauptmann Arno Kompatscher einen Antrittsbesuch abgestattet.

Gemeinsam mit Felice Espro, Vizepräsident des Landesbeirats für Kommunikation, erörterte Judith Gögele mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zentrale Themen und zukünftige Herausforderungen der Kommunikationspolitik. Landeshauptmann Kompatscher betonte die Wichtigkeit einer effektiven und transparenten Kommunikation für die demokratische Kultur und das gesellschaftliche Miteinander in Südtirol.

Gögele stellte weitere Herausforderungen in den Mittelpunkt. “Diese reichen von den rasanten Entwicklungen im Bereich Social Media und Künstliche Intelligenz bis hin zur Verbreitung von Fake News, Desinformation und Hassrede im Netz”, sagte die Neo-Präsidentin des Landesbeirates für das Kommunikationswesen. “Mir ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Partnern sehr wichtig, sei es mit den Medien, Journalistinnen und Journalisten sowie mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern im Landtag, in der Landesregierung und auf staatlicher Ebene”, betonte Judith Gögele. Es gehe darum, die lokale Medienlandschaft zu fördern und vor allem für einen qualitativ hochwertigen Journalismus einzutreten.

“Nur unabhängige Journalisten und Journalistinnen können für eine ausgewogene Berichterstattung sorgen”, betonte die Präsidentin. Gemeinsam müsse daran gearbeitet werden, Fake News und Hetzkampagnen keinen Raum zu bieten. Mit Künstlicher Intelligenz und Social Media seien die Leserinnen und Leser einer immer unübersichtlicheren Informationsflut ausgesetzt, deren Wahrheitsgehalt schwer zu überprüfen sei. “Umso wichtiger sind glaubwürdige Informationsquellen, die auch in die Tiefe recherchieren, sowie eine auf breiter Basis vermittelte Medienkompetenz”, erklärte Judith Gögele.

Der Landesbeirat für Kommunikation des Landes Südtirol ist ein sechsköpfiges, beratendes Gremium. Es unterstützt die Landesregierung in kommunikationspolitischen Fragen und trägt zur Förderung der Medienvielfalt sowie der Medienkompetenz in Südtirol bei. Zudem übernimmt es im Auftrag der italienischen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) Überwachungs- und Kontrollfunktionen zum Schutz der Mediennutzenden und der Medienbetreiber. Judith Gögele folgt auf Roland Turk, der das Amt zehn Jahre inne hatte. Weitere Mitglieder des Gremiums sind derzeit Vizepräsident Felice Espro, Eberhard Daum, Renate Mumelter, Thomas Schnitzer und Gerhard Vanzi.