Eltern-Infothek famMedia erweitert Videoangebot

Bozen – famMedia ist die erste Südtiroler Infothek für Familien, in der Tipps zu Familienleben und Erziehung in kompakter Form zusammengefasst wurden. In Kurzvideos geben dabei Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Lebensbereichen Ratschläge und Hinweise, die in den Familienalltag eingebaut und übernommen werden können. Das Themenspektrum ist gleich vielfältig wie das Familienleben: Von Geburt und Baby, über Kind sein und Jugend leben hin zu Eltern wissen. Seit Kurzem sind 20 weitere Videos verfügbar. Diese behandeln unter anderem die Themen “Schläft dein Baby schon durch?!”, “Sichere Bindung”, “Fit für die Schule” oder “Mir platzt gleich der Kragen”.

“Vor allem in Zeiten, in denen der direkte Austausch mit Gleichgesinnten oder mit Beratungsstellen durch die Pandemie nur eingeschränkt möglich ist, ist es wichtig, alternative Angebote anbieten zu können. Bei famMedia können sich Eltern nützliche Tipps für den Erziehungsalltag holen, gleichzeitig geht es aber auch darum zu sehen, dass man mit gewissen Fragen und Situationen nicht alleine dasteht”, hebt Familienlandesrätin Waltraud Deeg hervor.

Seit dem Launch der Seite am 25. Februar haben bereits zahlreiche Eltern das digitale Angebot der Familienagentur genutzt. Über 1900 Nutzerinnen und Nutzer haben die Internetseite www.provinz.bz. it/famMedia aufgerufen, hinzu kommen 1700 Interessierte auf dem deutschsprachigen Youtube-Kanal “Familie Südtirol” und 600 auf dem italienischsprachigen Kanal “Famiglia Alto Adige”. In der Infothek sind insgesamt 50 Kurzvideos verfügbar, in denen Fachleute in der jeweiligen Muttersprache (mit der Möglichkeit zur Untertitelung in deutscher oder italienischer Sprache) Ratschläge und Tipps zum Erziehungsalltag weitergeben.