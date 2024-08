Eltern-Kind-Bindung im Fokus der Bildungstage für Pflegeeltern

Von: Ivd

Bozen – Die Bildungstage für Pflegeeltern werden von der Beratungsstelle für Familienanvertrauung des Betriebes für Sozialdienste Bozen in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Soziales organisiert. Die nächste Möglichkeit für Pflegeeltern, sich untereinander und mit Fachleuten auszutauschen, gibt es im September. Am 21. und 22. September geben Grundschullehrerin und Coach Katharina Swoboda und Erziehungswissenschaftlerin und Familienmediatorin Deborah Visintainer Inputs zum Thema “Wie kann ich die Bindung zu meinem Pflegekind stärken?” weiter, mit denen Pflegeeltern herausfordernden Verhaltensweisen ihrer Pflegekinder begegnen können. Außerdem werden offene Fragen beantwortet und auf Erfahrungen und Bedürfnisse der anwesenden Familien eingegangen.

Die Bildungstage für Pflegeeltern sind kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird jedoch um Anmeldung beim Veranstalter, dem Haus der Familie am Ritten, gebeten. Den teilnehmenden Familien steht bei Bedarf auch eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Die Bildungstage im September werden in deutscher Sprache abgehalten, im November (9. und 10. November) werden Bildungstage in italienischer Sprache organisiert.

Südtirolweit begleiten derzeit 73 Familien Pflegekinder unterschiedlicher Altersgruppen. Wer selbst ein Pflegekind in seiner Familie zeitweilig aufnehmen möchte, erhält Informationen in der Beratungsstelle für Familienanvertrauung im Betrieb für Sozialdienste Bozen oder bei den Sozialassistentinnen und -assistenten in den 20 Sprengeln der Sozialdienste.