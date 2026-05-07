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Die Golf-Airline Emirates treffen hohe Kerosinpreise bis 2029 nicht

Emirates trotzt mit Rekordgewinn Folgen des Iran-Kriegs

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 13:55 Uhr
Die Golf-Airline Emirates treffen hohe Kerosinpreise bis 2029 nicht
APA/APA/dpa/Florian Wiegand
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Von: APA/Reuters

Mit Rekordgewinn und hohen Barmitteln sieht sich der größte Golf-Carrier Emirates gut gegen die Turbulenzen durch den Iran-Krieg gewappnet. Der Nettogewinn sei in den zwölf Monaten bis Ende März 2026 um 4 Prozent auf 5,4 Mrd. Dollar (4,6 Mrd. Euro) geklettert. Emirates bleibe mit einer operativen Marge von 17,4 Prozent weltweit die profitabelste Fluggesellschaft. Wie die Airline aus Dubai am Donnerstag zudem mitteilte, stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 41 Mrd. Dollar.

Höhere Ticketpreise hätten laut der Airline einen leichten Rückgang der Passagierzahlen auf 53,2 Millionen ausgeglichen. Konzernchef Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktum verwies auf die Barreserven von 15 Mrd. Dollar. “Wir hoffen auf eine baldige klare Beilegung der Feindseligkeiten und eine Rückkehr zur Marktstabilität”, sagte er.

Emirates bis 2029 gegen hohe Kerosinpreise abgesichert

Die Barmittel erlaubten der Airline, Pläne zur Stärkung ihres Geschäfts voranzutreiben, ohne Kosten senken zu müssen. Gegen die Kerosinpreisausschläge sei Emirates bis zum Geschäftsjahr 2028/29 abgesichert und habe keine Versorgungsprobleme.

Der Ende Februar ausgebrochene Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat den Luftverkehr in der Region massiv beeinträchtigt. Vorübergehende Luftraumsperrungen im Nahen Osten nach militärischen Angriffen des Iran auf die Nachbarregion führten zu Tausenden Flugausfällen. Der massive Anstieg der Kerosinpreise treibt die Kosten der Branche in die Höhe.

Emirates und andere Golf-Airlines wie Qatar Airways und Etihad bauen ihre Kapazitäten derzeit schrittweise wieder auf, liegen aber noch unter dem Vorkriegsniveau. Emirates hat nach eigenen Angaben inzwischen 96 Prozent seines weltweiten Streckennetzes sowie 75 Prozent der Angebotskapazität wiederhergestellt. Seit März wurden 4,7 Millionen Passagiere befördert. Erneute Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate in dieser Woche sorgen jedoch für Unsicherheit über eine fragile Waffenruhe, die im April in Kraft getreten war.

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