Emma Fauster ist neue HGJ-Bezirksobfrau

Montal – Vor Kurzem wählte der Bezirk Pustertal der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) seine Vertreterinnen in den Bezirksausschuss und in die Landesleitung. Emma Fauster vom Hotel „Drumlerhof“ in Sand in Taufers wurde dabei als neue Bezirksobfrau gewählt. Sie löst Katja Mair von der Supertip Bar „Tuttobene“ in Mühlen in Taufers ab, die dem Bezirk in den letzten sechs Jahren als Obfrau vorstand. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit den HGJ-Vertreterinnen und Vertretern das Netzwerk zu stärken und wichtige Themen im Tourismussektor mitzugestalten“, sagte Emma Fauster.

Zur stellvertretenden Bezirksobfrau wurde Sandra Gasser vom Hotel „Famelì“ in Olang gewählt. Zudem wird der HGJ-Bezirk Pustertal von Katharina Steinkasserer vom Ansitz Camping „Wildberg“ in St. Lorenzen und Lisa Freckmann vom Berghotel „Zirm“ in Olang in der HGJ-Landesleitung vertreten.

An der Wahlveranstaltung, welche im Hotel „Lanerhof“ in Montal stattfand, nahmen auch HGJ-Obmann Hannes Gamper und HGV-Bezirksobmann Thomas Walch teil. „ Aus Erfahrung weiß ich, dass die HGJ ein hervorragendes Netzwerk bietet und einem die Möglichkeit gibt, sich auch bei wichtigen Themen einzubringen und die Zukunft mitzugestalten. Umso mehr freut es mich, dass junge und engagierte Gastwirtinnen und Gastwirte zu den Neuwahlen des Bezirkes Pustertal erschienen sind“, sagte Walch.