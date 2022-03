Energiegemeinschaften: Vereinbarung unterzeichnet

Bozen – Am 9. März 2022 besiegelten der Raiffeisenverband Südtirol, Alperia und Regalgrid offiziell ihre Zusammenarbeit im Bereich von Energiegemeinschaften. Sie haben dazu eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet.

Die Weichen für die ersten genossenschaftlichen Energiegemeinschaften des Landes wurden am heutigen Mittwochvormittag gestellt. Die Führungsspitzen des Raiffeisenverbandes Südtirol, Alperia und Regalgrid unterzeichneten dazu ein Vereinbarungsprotokoll. Die drei Organisationen vereinbaren darin Energiegemeinschaften in genossenschaftlicher Form auf den Weg zu bringen.

Mit dem unterzeichneten Dokument werden die Rolle der beteiligten Parteien und die Form der Zusammenarbeit definiert. Interessierten Bürgern soll künftig eine Hilfestellung geboten werden, ihre Vorhaben und Ideen zur aktiven Teilnahme an der Energiewende in Form einer Energiegemeinschaft zu verwirklichen.

„Es ist dies ein Meilenstein für die Energiebranche und die Bevölkerung in Südtirol. Künftig wird es möglich sein, sich in Energiegemeinschaften zusammenzuschließen, gemeinsam Energie zu produzieren, zu verbrauchen und zu verkaufen“, sagt Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol.

Auch Flora Kröss, Präsidentin des Energiedienstleisters Alperia sieht diese Zusammenarbeit als wegweisend: „Alperia sieht sich als lokaler Partner in der Energiewende Südtirols und bringt mit innovativen Lösungen einen Mehrwert für das Territorium. Durch die Schaffung von Energiegemeinschaften können viele Südtiroler die Energiewende direkt vorantreiben.“

Elisa Baccini, Geschäftsführerin und Mitbegründerin Regalgrid Europe srl meint dazu: “Wir sind stolz darauf, mit unserer innovativen Energiedienstleistungsplattform zur Schaffung eines neuen Modells für das Management von erneuerbaren Energien beitragen zu können. Den Südtiroler Genossenschaften eröffnet sich damit ein Weg zur gemeinsamen Nutzung und zum bewussten Umgang mit Energie, mit Vorteilen für alle Erzeuger und Verbraucher, die Teil der Erneuerbaren-Energien-Gemeinschaften sein werden.”

Bereits in den kommenden Wochen wird mit einem Pilotprojekt zur Gründung einer genossenschaftlich geführten Energiegemeinschaft gestartet. Eine erste Fachtagung zum Thema „Energiegemeinschaften. Die Zukunft der Energie: erneuerbar, genossenschaftlich, preisgünstig, für alle.“ findet am 18. März um 9.30 Uhr in Bozen, Pavillon des Raiffeisenverbandes, statt.