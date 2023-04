Equal Pay Day: Gemeinsam für mehr finanzielle Gleichberechtigung

Ließen sich vom Regen nicht abhalten: Mitglieder des Landesbeirates für Chancengleichheit und dessen Partnerorganisationen haben in Bozen die roten Equal-Pay-Day-Taschen verteilt und für das Phänomen des Gender Pay Gap sensibilisiert. (Foto: Frauenbüro/Astrid Pichler)

Flashmob am Bozner Waltherplatz

Bozen – Mit einem Flashmob am Bozner Waltherplatz ist der Landesbeirat für Chancengleichheit in den Equal Pay Day gestartet. In ganz Südtirol wird heute (21. April) auf 28 Ständen über das Thema informiert.

Rund 700 der bereits bekannten rote Equal-Pay-Day-Taschen werden heute von den Mitgliedern des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen und den 72 Partnerorganisationen verteilt. Darin befinden sich Infomaterialien zum Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Gehalt eines Arbeitnehmers und einer Arbeitnehmerin, ebenso wie Informationen zum diesjährigen Schwerpunktthema der finanziellen Bildung. “Gerade zum Thema Finanzen haben Frauen großen Aufholbedarf, das zeigt auch die engagierte Beteiligung am heurigen Equal Pay Day”, hebt Beiratspräsidentin Ulrike Oberhammer hervor: “Eine Passantin einer Reisegruppe aus Norwegen hat uns gesagt, bei ihnen braucht es diese Aktion nicht mehr. So weit sind wir leider noch nicht.”

Rund 40 Beiratsfrauen und Vertreterinnen (und Vertreter) der Partnerorganisationen, unter ihnen Beiratspräsidentin Ulrike Oberhammer, Beiratsvizepräsidentin Donatella Califano, Parlamentarierin Renate Gebhard, INPS-Vizepräsidentin Luisa Gnecchi, Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa, PensPlan-Präsidentin Johanna Vaja, Landesbäuerin Antonia Egger und die Vorsitzende der KVW-Frauen, Heidrun Goller, haben beim Flashmob am Bozner Waltherplatz über den Equal Pay Day informiert. Bereits am Montag hatte es dazu eine Vorstellung der Aktionen gegeben.