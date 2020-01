Erfolgreiche Klausurtage der Südtiroler Obstbauern

Ritten – Der Verein A.L.S. – Absolventen Landwirtschaftlicher Schulen – kann mit Genugtuung auf das heurige, 31. Obstbauseminar im Haus der Familie in Lichtenstern am Ritten zurückblicken. Hochkarätige Referenten aus dem In- und Ausland setzten sich gemeinsam mit den Südtiroler Obstbauern und deren Verbands-Spitzen über die brennenden Probleme der heutigen Zeit auseinander. Vielfältig war das Programm der drei Klausurtage vom 20. bis 23. Jänner 2020. Diskutiert wurde vor allem über Nachhaltigkeit in Produktion und Kommunikation, Pflanzenschutz, Sortenmanagement und Konsumentenverhalten.

Drei volle Tage in Klausur boten wertvolle Gelegenheiten zu vertieften Gesprächen, Erfahrungen auszutauschen und selbst heikle und kritische Themen gründlich zu durchleuchten und Lösungen zu suchen und auch zu finden. Darüber waren sich die gut 150 Teilnehmer und Referenten aus Südtirol, anderen Regionen Italiens, Österreich, der Schweiz, Deutschland, Holland, Belgien und Bosnien einig.

Die aktive Teilnahme von Landesrat Arnold Schuler am 31. Obstbauseminar sowie der Spitzenvertreter der Obstverbände und Forschungseinrichtung, von VOG, VIP, und Laimburg unterstrichen zudem die Wichtigkeit dieses jährlichen Fachevents.

Neben Betriebsvorstellungen und kabarettistischen Einlagen über Südtirols Obstbau boten die Abende willkommene Gelegenheiten zu wertvollem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern, in angenehmer Atmosphäre im Haus der Familie am Ritten. Und wie immer ist nach dem Seminar vor dem Seminar. Die Organisatoren, denen großes Lob der Teilnehmer gilt, werten die Erkenntnisse aus um das Seminar 2021 optimal planen zu können.