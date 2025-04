Erfolgreiche Veranstaltungen in der Marienklinik

Von: luk

Bozen – Gleich zwei gut besuchte Veranstaltungen prägten die vergangene Woche in der Marienklinik. Am Mittwoch, 10. April, fand im Ambulatorium der Zahnmedizin ein Aufklärungs- und Screening-Tag zum Thema Parodontitis statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher informierten sich dabei über Symptome, Risiken und Behandlungsmöglichkeiten dieser weitverbreiteten Erkrankung – unter fachkundiger Begleitung von Zahnarzt Dr. Stefano Trasarti.

Am Donnerstag, 11. April, folgte der Open Day Kids, bei dem sich alles um die Zahngesundheit und das Sehen der Kleinsten drehte. Knapp 40 Kinder kamen mit ihren Eltern in die Marienklinik, um das medizinische Angebot kennenzulernen und in entspannter Atmosphäre Fragen zu stellen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten insbesondere Zahnärztin Dr. Daniela Marroni und Augenärztin Dr. Helga Pernter, die mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen auf die jungen Gäste eingingen.

Präsident Christian Klotzner nutzte die Gelegenheit, um nochmals auf die aktuelle Reorganisation der Marienklinik hinzuweisen:

„Die Marienklinik stellt die Weichen für die Zukunft. Wir entwickeln unser Angebot gezielt weiter und konzentrieren uns künftig auf die Bereiche Vorsorge und ambulante Betreuung, moderne Bildgebung sowie tageschirurgische Eingriffe. Das bedeutet mehr Effizienz, mehr Qualität und noch bessere Betreuung. Die tolle Resonanz bei den beiden Veranstaltungen zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind!“

Im Zuge dieser Weiterentwicklung kam es in den vergangenen Tagen zu einigen missverständlichen Medienberichten, die bei Patientinnen und Patienten Verunsicherung ausgelöst haben. Dazu stellt die Klinik klar: Alle bereits vereinbarten Operationstermine finden wie geplant statt. Die medizinische Versorgung bleibt in vollem Umfang gewährleistet.

Die Marienklinik setzt damit ihren Modernisierungskurs konsequent fort – mit moderner Technik, einem engagierten Team und dem Anspruch, auch künftig ein verlässlicher Gesundheitspartner in Südtirol zu sein.