Ernteschätzung VOG: leichtes Minus in der Apfelernte zu erwarten

Terlan – Bei der heutigen Verwaltungsratssitzung des VOG im Haus des Apfels wurden die ersten konkreten Daten der Ernteschätzung des Verbandes vorgestellt: die Schätzung geht von einem Minus von rund 6 Prozent aus. Die Obmänner berieten sich am Mittwochnachmittag über die Vermarktungsaussichten sowie die gemeinsame Vermarktungsstrategie für die kommende Saison. Schon ab Mitte August beginnt der Verkauf der frisch geernteten Gala.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren auch die internen Umstrukturierungen in den Pools, die in den letzten Wochen rege diskutiert wurden. Schon länger stellen sich alle Obmänner der 12 Mitgliedsgenossenschaften gemeinsam die Frage, wie sich der Verband weiterentwickeln soll und welche internen Organisationsstrukturen sich am besten eignen, um auch zukünftig den Gegebenheiten des Marktes Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der internen Diskussionen ist zum einen die weitere Verbesserung des hohen Niveaus der Dienstleistungen für Kunden. Gleichzeitig stehen auch die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Mitgliedsbetriebe im Mittelpunkt des Interesses und der Diskussion. Hierbei wird es zu einer Veränderung der in der Geschäftsordnung verankerten Anzahl sowie der Zusammensetzung der Pools kommen, in welche sich vor 10 Jahren die Genossenschaften durch Kooperationsverträge zusammengeschlossen haben. Parallel zu dieser aktuellen Umstrukturierungsphase in der internen Verbandsstruktur wird verstärkt an der Umsetzung des großen Ziels der gemeinsamen Vermarktung gearbeitet.

Zur Sprache kamen auch die in den letzten Tagen in der Presse veröffentlichten Angriffe gegen den Verbandsobmann Georg Kössler. Der Verwaltungsrat bestätigte dem Verbandsobmann sein uneingeschränktes Vertrauen. Der Verband geht geschlossen in die neue Vermarktungssaison 2020/2021.