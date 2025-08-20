Erste Förderrunde des neuen Südtiroler Musikfonds startet

Von: luk

Bozen – Nach dem Film nun auch die Musik: IDM Südtirol unterstützt ab sofort nicht nur Filmprojekte mit Geldern aus dem Südtiroler Filmfonds, sondern auch Musikprojekte. Für sie wurde vom Land ein neuer Musikfonds eingerichtet, der von IDM verwaltet wird. Gefördert werden nach den De-Minimis-Regeln die Vorproduktion, Entwicklung, Aufnahme, Postproduktion und Verwertung von Musikwerken als Gesamt- oder Teilprojekt. Der Fonds richtet sich an Fachleute, Interpret:innen, Musikgruppen, Unternehmen und Selbstständige, die im Musikbereich tätig sind. Ziel ist es, Südtirol als Standort für Musikproduktionen zu stärken und die Entwicklung der Berufe dieses Sektors voranzubringen, der in Südtirol traditionell eine große Rolle spielt.

„Bei diesem neuen Fonds, der ähnlich aufgebaut ist wie der Filmfonds, geht es darum, Beiträge für die Produktion und wirtschaftliche Verwertung von Musikwerken zu gewähren, um so die sehr besondere Musikkultur in Südtirol zu fördern und aktiv zu stärken“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. „Das Land Südtirol hat die Verwaltung des Fonds IDM anvertraut. Das ist für mich eine Bestätigung dafür, dass sich IDM in den letzten Jahren als zuverlässiger und kompetenter Partner der Filmbranche etabliert hat und die Landesregierung der Meinung ist, dass IDM auch diese neue Aufgabe sehr gut meistern wird.“ Der Bereich Film Commission von IDM wurde mit der Übernahme des neuen Fonds entsprechend in IDM Film & Music Commission Südtirol umbenannt.

Für dieses Jahr ist noch eine erste Ausschreibung für die Musikförderung vorgesehen, deren Frist am 7. Oktober endet. Im kommenden Jahr wird es hingegen zwei Förderrunden geben, somit mehr Möglichkeiten für den Zugang zu Fördermitteln. Für einen Förderantrag, dem immer eine Beratung durch IDM vorausgehen muss, gibt es klare Kriterien: „Wer sein Projekt für die Förderung der Vorproduktion bzw. der Entwicklung eines Musikwerks einreicht, muss eine unveröffentlichte Komposition vorlegen. Sollen die Aufnahme und Postproduktion gefördert werden, muss es sich hingegen um neu geschaffene und unveröffentlichte Originalkompositionen handeln“, erklärt Renate Ranzi, Head IDM Film & Music Commission. „Die finanzierten Werke müssen dann in Südtirol und Europa aufgeführt werden.“

Ob es eine Förderung für ein Projekt gibt und wie hoch diese ausfällt, wird auf Vorschlag einer Kommission festgelegt, die sich aus sieben Fachleuten zusammensetzt. Bewertet werden die eingereichten Projekte unter anderem nach ihrem Beitrag zur Kulturwirtschaft, zur Stärkung des Kulturstandorts Südtirol, nach den Marktchancen, der künstlerischen Qualität und der Live-Performance. „Genauso wie beim Filmfonds hat auch hier die Wertschöpfung einen großen Stellenwert, die in Südtirol durch das Projekt geschaffen wird. Mindestens 120 Prozent der Fördersumme müssen in Südtirol ausgegeben werden, um den Musikstandort Südtirol und die lokale Wirtschaft zu stärken“, sagt Ranzi. Diese Investition müsse bei der Rechnungslegung dann auch definitiv nachgewiesen werden.

Alle Infos zu Ausschreibung, Auswahlkriterien und zu den genauen Bedingungen für die Einreichung von Projekten für den Südtiroler Musikfonds gibt es unter dem Link https://www.film-music.idm-suedtirol.com/de/music.