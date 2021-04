Es ist so weit: Teilbereiche der Therme Meran öffnen

Meran – Endlich ist es wieder möglich, im Bistro der Therme Meran einen Aperitif oder ein leckeres Mittagessen auf dem großzügigen Thermenplatz einzunehmen.

Die Vorfreude auf die Öffnung des Thermenparks am 15. Mai ist groß.

Am 7. Mai öffnet das Bistro der Therme Meran. Die Inhalationsabteilung und der Shop öffnen auch am 15. Mai. Entspannende Massagen und wohltuende Behandlungen in unserer MySpa sind bereits jetzt wieder möglich.

Massagen, Pflege für Körper und Geist sowie viel Entspannung verspricht das Angebot in der MySpa der Therme Meran, die bereits jetzt geöffnet ist. „Wir freuen uns, endlich wieder für unsere Kunden da zu sein, und arbeiten selbstverständlich nach höchsten Sicherheitsstandards“, so die Direktorin der Therme Meran Adelheid Stifter und die Leiterin der MySpa Verena Voltolini.

Im Bistro werden ab 7. Mai täglich leckere Mittagessen, Aperitif und Eisbecher angeboten. Die große Terrasse auf dem Thermenplatz bietet genügend Platz, um in aller Sicherheit die Sonne zu genießen. Auch verschiedene Events werden im Sommer auf dem Thermenplatz stattfinden.

Das Fitness Center wird bereits ab 3. Mai Functional, Yoga und Fitness-Kurse im Thermenpark abhalten, ab 1. Juni dann auch im Innenbereich unter Einhaltung der Covid-19 Regeln.

Am Samstag, 15. Mai öffnet der 30.000 Quadratmeter große Thermenpark mit seinen vielen Attraktionen. Dies ist zugleich auch der Beginn der Freibadsaison. „Wir wollen den Südtiroler Familien in unserer großzügigen Anlage ein perfektes Sommerfeeling bieten“, betont Thermenpräsident Stefan Thurin.

Bereits ab dem 29. April können Saisonskarten, Gutscheine und verschiedene Tickets im Eingangsbereich der Therme Meran erworben werden.

Im Shop gibt es auch ab dem 15. Mai täglich eine Auswahl an Bade- und Sportbekleidung sowie die attraktive, exklusive Natur-Kosmetik der Therme Meran.

Die Inhalations-Abteilung mit dem wohltuenden Thermalwasser der Therme Meran öffnet ebenso am 15. Mai. Inhalationen sind gerade derzeit bei Allergikern sehr gefragt, sowie bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Sinusitis oder Bronchitis.