EU-Arbeitslosigkeit sank im Oktober auf 5,9 Prozent

Von: apa

Die Zahl der Arbeitslosen in der Europäischen Union (EU) ist im Oktober gesunken. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag berichtet, waren rund 12,971 Millionen Menschen ohne Job – das entspricht einer Arbeitslosenrate von 5,9 Prozent. Im Oktober 2023 waren es noch 13,387 Millionen beziehungsweise 6,1 Prozent. In Österreich betrug die Rate heuer im Oktober 5,6 Prozent.

Die Bandbreite innerhalb der EU ist groß. Während Länder wie Spanien (11,2 Prozent) oder Griechenland (9,8 Prozent) mit hohen Arbeitslosenraten zu kämpfen haben, sind diese in Tschechien (2,6 Prozent) oder Malta (3,0 Prozent) besonders gering. Die beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich verzeichnen eine Rate von 3,4 bzw. 7,6 Prozent – anders als im EU-Trend und wie in Österreich stieg der Anteil an Jobsuchenden in den beiden Ländern im Jahresvergleich.

Auch im Euroraum ging die Arbeitslosigkeit zurück: Von 6,6 Prozent im Oktober 2023 auf 6,3 Prozent ein Jahr später. Unter jungen Menschen (unter 25 Jahren) fiel die Rate leicht von 15,1 auf 15,0 Prozent. In der Gesamt-EU stieg die Kennzahl für junge Menschen hingegen von 15,1 auf 15,2 Prozent. In Österreich betrug die Jugendarbeitslosenrate im Oktober 11,4 Prozent, nach 11,1 Prozent ein Jahr zuvor.