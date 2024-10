EU-Energieminister beraten zu Versorgungssicherheit

Von: apa

Die Energieministerinnen und -minister der 27 EU-Mitgliedstaaten kommen am Dienstag in Luxemburg zusammen, um unter anderem über die Versorgungssicherheit im kommenden Winter zu beraten. Auch die Lage der Ukraine und welche Hilfen die EU liefern kann, wird diskutiert. Russland hat immer wieder die Energieinfrastruktur des Landes angegriffen. Für Österreich nimmt Energieminister Leonore Gewessler (Grüne) an dem Ratstreffen teil.

Eine Debatte wird es auch über Preisunterschiede im Großhandel für Strom zwischen verschiedenen Regionen Europas geben. “In den letzten Monaten sahen sich Mittel- und Südosteuropa mit hohen Strompreisen konfrontiert, mit starken Preisspitzen während der Spitzenlastzeiten, insbesondere am Abend”, heißt es zur Erklärung in einem schriftlichen Briefing des Rates.

Wie bei fast allen EU-Ministerräten in jüngster Zeit werden die 27 Ländervertreter zudem über den sogenannten Draghi-Bericht über die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in der EU reden. Der frühere italienische Ministerpräsident und Ex-Zentralbankchef Mario Draghi hat in dem kürzlich vorgestellten Bericht Vorschläge gemacht, wie die europäische Wirtschaft konkurrenzfähiger werden kann.