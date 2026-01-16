Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung
Kommissionschefin von der Leyen reist zur Unterschrift nach Paraguay

EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Freitag, 16. Januar 2026 | 21:31 Uhr
Kommissionschefin von der Leyen reist zur Unterschrift nach Paraguay
APA/APA/AFP/EITAN ABRAMOVICH
Schriftgröße

Von: apa

Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Peña. Auch der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, reist in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt. Ein Inkrafttreten hängt dann am EU-Parlament.

Die Unterzeichnung folgt auf die Annahme der entsprechenden Ratsbeschlüsse. Sie stellt aus Sicht der EU-Kommission einen wichtigen Meilenstein in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Partnern dar. Es entsteht die größte Freihandelszone der Erde mit mehr als 700 Millionen Einwohnern. Der Abschluss wird als geopolitisches Signal in einer Welt gewertet.

Etwa Frankreich, Polen, Österreich waren dagegen

Die Zustimmung der EU erfolgt etwa ohne Unterstützung Österreichs, aber auch bevölkerungsstärkerer Staaten wie Frankreich und Polen. Die nötige Mehrheit ging sich trotzdem aus. Das ablehnende Stimmverhalten wurde in erster Linie mit dem Schutz der eigenen Landwirtschaft argumentiert. Vor allem in Frankreich gibt es auch Bauernproteste. Doch die Industrie ist praktisch flächendeckend für den Abschluss gewesen. So könnten Autozulieferer aus Österreich profitieren, heißt es von Industrievertretern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
80
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
48
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
46
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
36
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 