EU-Minister diskutieren weiter über weniger Fluggastrechte

Von: apa

Die EU-Verkehrsministerinnen und -minister haben bei ihrem Treffen am Donnerstag in Luxemburg noch keine Einigung zur Reform der Fluggastrechte erzielt. Umstritten ist vor allem, ab wie viel Stunden Verspätung Reisende Anspruch auf Entschädigung haben sollen. Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Gesetz will diese Schwelle, die derzeit bei drei Stunden liegt, anheben und staffeln. Österreich will sich in der Abstimmung, die auf Nachmittag vertagt wurde, enthalten.

Zur Debatte stehen Entschädigungen erst ab vier, fünf oder mehr Stunden Wartezeit am Flughafen. Verbraucherschützer warnen, dass bei einer Anhebung der Schwelle etwa auf fünf Stunden 80 Prozent der Passagiere nicht mehr entschädigt würden. Laut aktuell geltender EU-Fluggastrechteverordnung besteht ab drei Stunden von der Fluglinie verschuldeter Verspätung Anspruch auf Entschädigung, und zwar 250 Euro für Flüge bis 1.500 km, 400 Euro für Flüge bis 3.500 km und 600 Euro für Langstreckenflüge ab 3.500 km. Deutschland etwa sprach sich für eine Beibehaltung der Drei-Stunden-Schwelle aus.

Kommission betont Vorteile der Reform

Die Europäische Kommission hat im März 2013 eine Reform der geltenden Vorschriften über Fluggastrechte und die Haftung von Luftfahrtunternehmen vorgeschlagen. Die Kommission betont, dass die von ihr vorgeschlagenen Änderungen Fluggästen, die am Flughafen festsitzen, neue und weitergehende Rechte auf Information, Betreuung und anderweitige Beförderung bringen sollen. Die Verhandlungen gerieten 2020 ins Stocken: Der Rat der Minister hat sich seit fünf Jahren nicht mehr damit befasst. Sollte der Rat eine Position finden, ist dann das EU-Parlament am Zug.

“Natürlich muss uns die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt ein Anliegen sein. Aber Passagierrechte sind eine wichtige Errungenschaft der EU, die einen spürbaren Vorteil für die Reisenden in Europa bringen. Konsumentinnen und Konsumenten dürfen in ihren Entschädigungen auf keinen Fall zu kurz kommen”, kommentierte Sophia Kircher, stv. Vorsitzende des Verkehrsausschusses und Verkehrssprecherin der ÖVP im Europaparlament, vor dem Rat. Sie betont, dass die Position des Parlaments eine andere sei als die nun im Rat diskutierte.

SPÖ-Delegationsleiter und Mitglied im Verkehrsausschuss Andreas Schieder kritisiert das Vorhaben laut Aussendung scharf: “Die Pläne, die derzeit auf dem Tisch liegen, sind ein gefährlicher Rückschritt für die Rechte von Millionen Fluggästen in Europa. Statt Reisende besser zu schützen, werden ihre Ansprüche gezielt ausgehöhlt. Wer Verspätungen oder Flugausfälle verursacht, muss Verantwortung übernehmen und darf die Kosten nicht auf die Reisenden abwälzen. Die Pflicht zur Zahlung ist ein zentraler Anreiz für Airlines, pünktlich zu fliegen.”