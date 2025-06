EU will wegen des Nahost-Kriegs mit USA Energiemarkt sichern

Von: APA/dpa/dpa-AFX

Die EU will gemeinsam mit den USA einen starken Anstieg der Energiepreise wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran verhindern. Sie habe mit US-Präsident Donald Trump über das Thema gesprochen und man sei bereit, sich mit gleichgesinnten Partnern abzustimmen, um die Stabilität der Märkte zu sichern, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem Gipfeltreffen der G7-Gruppe demokratischer Industriemächte in Kanada.

Man sei sehr wachsam, was die Auswirkungen des Konflikts auf die internationalen Energiemärkte angehe. Welche Maßnahmen gegen große Preisschwankungen in Erwägung gezogen werden, sagte von der Leyen nicht. Theoretisch könnten etwa strategische Erdölreserven freigegeben oder Gespräche mit wichtigen Ölexport-Staaten gesucht werden.

Preise für Sprit und Heizöl bereits gestiegen

An den Tankstellen in Europa waren Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und dem Iran in den vergangenen Tagen bereits zu spüren gewesen. Laut dem Mobilitätsclub ÖAMTC war in Österreich seit Beginn der Angriffe eine Preissteigerung von 3 bis 5 Cent bemerkbar. Auch die Heizölpreise stiegen. Hintergrund der Entwicklungen sind unter anderem Angaben aus dem Iran, wonach Israel bei seinen Angriffen auch große Öl- und Gasfelder des Landes attackiert.

Wirtschaftliche Auswirkungen noch nicht abschätzbar

Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte am Montag vor möglichen negativen wirtschaftlichen Folgen durch den Krieg zwischen Israel und Iran. “Sollte es zu einem langanhaltenden, gravierenden Konflikt kommen, könnten beispielsweise die Ölpreise erheblich steigen”, sagte er laut Manuskript bei einer Rede zum “Euro Finance Summit” in Frankfurt. Die wirtschaftlichen Perspektiven könnten sich dann spürbar verändern – “in Bezug auf die Konjunktur ebenso wie auf die Preise”. Noch lasse sich kaum beurteilen, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickeln werde. Die wirtschaftlichen Auswirkungen ließen sich daher gegenwärtig noch nicht konkret abschätzen, so Nagel.

Im Lauf des Montags haben sich die Ölpreise etwas beruhigt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am späten Montagvormittag in London rund 73,50 Euro – knapp ein Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate ging um knapp 0,9 Prozent auf knapp 72,40 Euro zurück. In der Nacht hatte der Brent-Preis sich anfangs mit gut 78 Dollar noch seinem Hoch vom Freitag genähert, als er infolge des Angriffs Israels auf Atom- und Militäranlagen des Iran zwischenzeitlich um rund 8 Dollar bis auf 78,50 Dollar nach oben gesprungen war.