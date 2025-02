Eurac-Veranstaltung zu gesellschaftlicher Resilienz in der Ukraine

Von: Ivd

Bozen – Wie resilient eine Gesellschaft ist, ist entscheidend bei der Frage, wie Gemeinschaften Krisen standhalten und sich an sie anpassen. In der Ukraine, die weiterhin mit den Herausforderungen des Krieges zu kämpfen hat, haben die demokratische Regierungsführung, Dezentralisierung und eine starke Zivilgesellschaft stark dazu beigetragen, dem russischen Angriff zu widerstehen. Allerdings bedrohen Herausforderungen wie demokratische Rückschritte, Zentralisierung der Macht und Veränderungen in der medialen und politischen Dynamik diese Widerstandsfähigkeit. Ausgehend von Erfahrungen aus erster Hand wird der ukrainische Politikwissenschaftler Oleksii Kolesnykov diese Dynamiken im Rahmen der Veranstaltung veranschaulichen.

Oleksii Kolesnykov hat einen Doktortitel in Politikwissenschaft und ist derzeit Research Fellow am Johan-Skytte-Institut für politische Studien der Universität Tartu im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (seit 2023). Er war als politischer Analyst und anschließend als Leiter der Association for Community Self-Organization Assistance tätig, einer führenden ukrainischen Denkfabrik mit Schwerpunkt auf lokale Regierungsführung, Demokratie und bürgerschaftliches Engagement. Außerdem arbeitete er über sechs Jahre lang als Experte im EU-finanzierten Projekt Association4U und unterstützte das Büro des Vizepremierministers der Ukraine für der Ukraine für europäische und euro-atlantische Integration.

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache ohne Simultanübersetzung abgehalten. Die Teilnahme ist kostenlos.