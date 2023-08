Euregio-Awards für junge Forschende und für Innovation verliehen

Alpbach – Donato Scrinzi (JungforscherInnenpreis) und Tommaso Morbiato (Innovationspreis) haben beim Tiroltag in Alpbach die Euregio-Awards 2023 gewonnen. Thema waren Energiewende und Klimawandel.

Mit den Kernthemen des Tiroltages 2023 (siehe eigene Aussendung), der Energiewende und dem Klimawandel, beschäftigten sich auch dieses Jahr junge Forschende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Entwicklerinnen und Entwickler aus der gesamten Euregio. 15 der 60 Projekteinreichungen schafften es in das Finale, bei dem sie in Alpbach ihre innovativen Forschungsansätze und Projekte rund um das Thema Energiewende und Versorgungssicherheit vorstellten. Im Rahmen des heutigen Tiroltages überreichten die drei Landeshauptleute der Euregio, der derzeitige Euregio-Präsident Maurizio Fugatti (Trentino), Arno Kompatscher (Südtirol) und Gastgeber Anton Mattle (Tirol) die beiden vom Land Tirol gemeinsam mit den Handelskammern der drei Euregio-Länder gestifteten Förderpreise.

Der Euregio-JungforscherInnenpreis für Nachwuchsforschende unter 35 Jahren wurde an Donato Scrinzi von der Stiftung Edmund Mach (San Michele all’Adige, Trentino) übergeben. Über den Euregio-Innovationspreis durfte sich Tommaso Morbiato vom Unternehmen Windcity aus Rovereto (Trentino) mit dem Projekt “Energie von variabler Natur” freuen.

JungforscherInnenpreis: In seiner Studie “Hydrothermal carbonization as process intensification for biogas and high-quality co-compost production form municipal organic waste: The C2Land Project” beschäftigte sich Donato Scrinzi mit der Erzeugung von hochwertigem Biogas und Kompost aus organischen Siedlungsabfällen mit Hilfe der hydrothermalen Karbonisierung. Das vorgeschlagene Modell soll sowohl zu einer nachhaltigeren Energieversorgung, die weniger abhängig von russischem fossilem Gas ist, als auch zur Optimierung der Behandlung lokaler Abfälle im Hinblick auf eine kreislauforientierte Bioökonomie beitragen.

Euregio-Innovationspreis: Das Unternehmen Windcity hat eine passive Turbine mit variabler Geometrie entwickelt, patentiert und produziert. Dabei handelt es sich um ein neues Energieumwandlungskonzept, das es ermöglichen soll, Energie effizient aus dem turbulenten Kern des Windes zu gewinnen und städtische Windabfälle in einen Kreislauf zu verwandeln.

Euregio-JungforscherInnenpreis 2023 – Die Preisplatzierungen

1. Platz: Donato Scrinzi, Stiftung Edmund Mach (San Michele all’Adige, Trentino)

2. Platz: Laura Battistel, Universität Trient

Projekt “An investigation on humans’ sensitivity to environmental temperature” (Menschliche Wärmewahrnehmung und der Reaktion auf verschiedene äußere Reize)

3. Platz: Alessandro Sartori, Stiftung Bruno Kessler (Trient)

Projekt „Multi-objective optimization of an energy community: an integrated and dynamic approach for full decarbonisation in the European Alps“ (Optimierung einer Energiegemeinschaft in den europäischen Alpen für die Jahre 2030 und 2050)

Euregio-Innovationspreis 2023 – Die Preisplatzierungen

1. Platz: Tommaso Morbiato, Unternehmen Windcity, Rovereto (Trentino)

2. Platz: Andreas Bangheri, Unternehmen Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H, Langkampfen

Projekt “Invisible thermo unit” (dezentrale Kleinwärmepumpen in Wohnungen)

3. Platz: Nicola Baraldi, Unternehmen Iridenergy Srl, Bozen

Projekt “Innovative Biomasse-Pyrovergasungsanlage” (Umwandlung von organischen Abfällen in hochwertige Biokohle)

Eine Übersicht über alle eingereichten Projekte zu beiden Preisen ist in den Downloads und auf der Internetseite des Landes Tirol zu finden.