Euregio-Mobilitätstag am 25. Mai

Bozen – Freie Fahrt mit Bussen, Seilbahnen und Regionalzügen in der Euregio und somit in Tirol, Südtirol und im Trentino gibt es am Euregio-Mobilitätstag am Samstag, 25. Mai 2024. Den Nutzenden der öffentlichen Verkehrsmittel bietet sich eine gute Gelegenheit, nachhaltig und kostenlos die Euregio in all ihren Facetten mit einmaligen Landschaften, verborgenen Naturschätzen und historischen Stadtjuwelen in Tirol, Südtirol und dem Trentino zu entdecken.

Von Kufstein bis Borghetto zum Nulltarif

Unter dem Motto “Grenzen überwinden: Von Kufstein bis Borghetto zum Nulltarif” können alle Inhaberinnen und Inhaber eines gültigen EuregioFamilyPass sowie eines Abonnements bzw. Jahres- oder Semestertickets im regionalen öffentlichen Personennahverkehr in Tirol, Südtirol und dem Trentino die öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Euregio kostenlos nutzen. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge wie Frecciargento, Railjet, Eurocity und Intercityzüge (IC). Für das Trentino gelten auch monatliche und wöchentliche Abonnements.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem und staufrei unterwegs

Der Aktionstag soll ein Ansporn für alle Bürgerinnen und Bürger dies- und jenseits des Brenners sein, vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und so zur Entlastung von Straßen, Ortschaften und Umwelt beizutragen. Ob für einen Ausflug oder für einen Verwandtenbesuch – alle, die im Besitz des Südtirol Pass, des EuregioFamilyPass oder von Abonnements des öffentlichen Personennahverkehrs in Tirol, Südtirol und dem Trentino sind, bekommen am 25. Mai freie Fahrt auf allen Nahverkehrszügen, Bussen und bestimmten Seilbahnen in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und können so die Europaregion bequem, sicher und staufrei erkunden.