Europäische Bank-Skimeisterschaften: Sparkasse wird Vize-Europameister

Karerpass – Die Skimannschaft der Südtiroler Sparkasse hat bei den 61. Europäischen Banken-Skimeisterschaften sehr erfolgreich abgeschnitten. Das Europäische Bankenmeeting, das heuer im Skigebiet Karerpass stattfand, ist eine wichtige Wintersport-Veranstaltung abseits des Skiweltcups.

Die 20-köpfige Skimannschaft der Sparkasse hat sich mit etwa 900 Teilnehmern aus zehn europäischen Ländern gemessen, wobei insgesamt 109 Banken oder Bankengruppen am Start waren. Dabei konnte das Team den ausgezeichneten zweiten Platz in der Gesamtwertung erringen und die „Bankriesen“ wie Unicredit mit 94 Teilnehmern und Credit Suisse mit 35 hinter sich lassen. An erster Stelle platzierte sich „Gruppo Intesa San Paolo“ mit 77 Aktiven.

In der Einzelwertung erlangten die Sparkasse-Mitarbeiter Daniel Niedermair den zweiten und Christian Delvai den dritten Platz. Unter den Top-Fünf-Platzierungen in ihren jeweiligen Kategorien finden sich außerdem Kathrin Zischg, Verena Kostner, Johanna Rainer und Stephan Putzer.

“Dass wir uns als Südtiroler Sparkasse mit einem vergleichsmäßig kleinen Team in der Gesamtwertung heuer sogar als Vize-Europameister unter den europäischen Banken platzieren konnten, und somit das bereits ausgezeichnete Ergebnis bei der letzten Auflage, wo unsere Sparkasse den sehr guten dritten Platz belegte, toppen konnten, spricht für den großen persönlichen und engagierte Einsatz sowie für die hervorragende Leistungsstärke der Mannschaft”, drückten Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter, Vize-Präsident Carlo Costa und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò ihre Genugtuung und ihre Glückwünsche aus, denen sich die Aufsichtspräsidentin Martha Florian von Call anschloss.