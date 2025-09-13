EuroSkills 2025: Zwei Goldmedaillen und ein Medallion for Excellence für Südtirol

Handelskammer Bozen/Im Bild von links nach rechts: Christoph Auer aus Spinges erhielt in der Kategorie Maler ein Medallion for Excellence; Jonas David Hofer aus Lana holte in der Kategorie Bodenleger die Goldmedaille; Raffael Stenico aus St. Ulrich in Gröden gewann Gold im Bewerb Maurer.

Von: ka

Herning(DK)/Bozen – wurden in Herning (Dänemark) die Ergebnisse der EuroSkills 2025 bekannt gegeben. Südtirols Teilnehmer kehrten mit beachtlichen Erfolgen von der Berufseuropameisterschaft zurück: Jonas David Hofer aus Lana holte in der Kategorie Bodenleger die Goldmedaille, ebenso Raffael Stenico aus St. Ulrich in Gröden im Bewerb Maurer. Auch Christoph Auer aus Spinges überzeugte in der Kategorie Maler mit einer guten Leistung und wurde mit einem Medallion for Excellence prämiert.

In den vergangenen fünf Tagen fanden die Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2025 statt. Heuer wurden diese in Herning ausgetragen und brachten rund 600 Talente aus 33 Ländern zusammen. In insgesamt 38 Wettbewerbsdisziplinen kämpften sie um Medaillen.

Aus Südtirol nahmen Jonas David Hofer, Raffael Stenico und Christoph Auer an den EuroSkills 2025 teil – und sie kehrten mit starken Ergebnissen zurück. Jonas David Hofer aus Lana, tätig bei „Hofer Markus Bodenleger“, sicherte sich die Goldmedaille. Ebenso Raffael Stenico aus St. Ulrich in Gröden, beschäftigt im Familienbetrieb Stenico Ivan: Er gewann im Bewerb Maurer die Goldmedaille. Christoph Auer aus Spinges, tätig bei Malermeister Andreas Kofler, überzeugte in der Kategorie Maler und wurde mit einem Medallion for Excellence ausgezeichnet.

Zudem erhielt Jonas David Hofer als Bester des italienischen Teams den Titel „Best of Nation“.

Der Offizielle Delegierte Alfred Aberer hob die Leistung der Teilnehmer hervor: „Unsere jungen Fachkräfte haben gezeigt, welches Potenzial in Südtirols Berufsbildung steckt. Ich freue mich über die erzielten Ergebnissen und bin stolz auf die Professionalität, mit der sich die drei Teilnehmer auf europäischer Ebene präsentiert haben.“

Erfolgreiche Tradition wird fortgesetzt

Schon bei der letzten Ausgabe 2023 in Danzig hatte Südtirol groß aufgezeigt – mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille sowie einer Auszeichnung für besondere Leistungen. An diese Erfolge konnte das Team auch heuer wieder anknüpfen, ein Beweis für die hohe Qualität der dualen Ausbildung und die engagierte Vorbereitung durch Experten, Betriebe und das gesamte Netzwerk.

Ausblick: Landesmeisterschaft in Bozen

Nach diesem europäischen Highlight geht es auf Landesebene weiter: Vom 18. bis 20. September 2025 findet in der Messe Bozen im Zuge der Bildungsmesse Futurum die Landesmeisterschaft der Berufe „WorldSkills South Tyrol, Italy“ statt. Dabei haben zahlreiche junge Talente die Chance, sich für die Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2026 in Shanghai zu qualifizieren.

Für Jugendliche und Eltern, welche die Bildungsesse Futurum beziehungsweise die Landesmeisterschaft der Berufe „WorldSkills South Tyrol, Italy“ besuchen, wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.