“Existenzbedrohende Situation”

Bozen – Existenzbedrohend ist mittlerweile die Situation zahlreicher Südtiroler Mietwagenunternehmer. Gestern trafen sie sich erneut mit Landesrat Philipp Achammer.

Sie stehen immer noch still und die Aussichten sind düster. Südtirols Mietwagensektor zählt wohl zu den am schwersten getroffen Sektoren aufgrund von Covid-19. „Viele Unternehmen befinden sich vor dem Aus. Unsere Betriebe stehen seit Monaten still und wir haben so gut wie keine Möglichkeiten, unsere Umsatzeinbußen aufzuholen oder neue Arbeitschancen zu finden. An die Gefahr, dass es im Herbst oder Winter gar eine zweite Infektionswelle geben könnte, wage ich gar nicht zu denken“, beklagt der Obmann der Mietwagenunternehmer im lvh Hansjörg Thaler.

Gemeinsam mit einigen Berufsbeiratsmitgliedern sowie lvh-Präsident Martin Haller und lvh-Vizedirektor Walter Pöhl suchte er gestern erneut Landesrat Philipp Achammer auf. Im Rahmen des Gesprächs wurde nochmals die prekäre Lage der Mietwagenunternehmer aufgezeigt. Auch lvh-Chef Haller zeigte sich besorgt: „Wenn wir nicht bald eine Auffangmöglichkeit für die rund 500 Betriebe finden, sehe ich schwarz. Der Mietwagensektor übernimmt wichtige lokale Dienstleistungen in der peripheren Nahversorgung wie zum Beispiel die Schülertransporte. Gleichzeitig ist der Sektor auch stark an den Tourismus gekoppelt, der ebenso große Einbußen durch die Corona-Krise erfahren musste.“

Wirtschaftslandesrat Achammer zeigte sich zuversichtlich und versicherte, dass sich die lokale Politik für diese Unternehmen einsetzen werde. Angedacht sind weitere Unterstützungsmaßnahmen, welche das Überleben der Mietwagenunternehmen retten sollen. Die lvh-Vertreter sprachen sich erneut für eine komplette GIS-Befreiung sowie die Notwendigkeit der Nachzahlung der ausgefallenen Schüler- und Sondertransporte aus. Auch der öffentliche Ersatzverkehr könnte durch den Einsatz der Mietwagenunternehmen potenziert werden. In den nächsten Tagen sollen weitere Besprechungen folgen.