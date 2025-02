Expertinnen aus Erfahrung verändern die Psychiatrie

Von: luk

Bozen – In mehreren Ländern Europas hat sich diese Einbeziehung von Psychiatrie erfahrenen Menschen (kurz EX-IN genannt) bereits etabliert. Der Verband Ariadne setzt sich deshalb hierzulande dafür ein, dass Genesungsbegleiter*innen auch in der (sozial-)psychiatrischen Versorgung in Südtirol fix eingebunden werden. Die Verankerung im Omnibusgesetz des Landes wurde bereits erreicht. In einer einjährigen Ausbildung werden Betroffene auf die Genesungsbegleit-Tätigkeit vorbereitet. Nach zwei erfolgreichen Kursen startet nun eine dritte EX-IN Ausbildung in Südtirol, dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“. Die Ausbildung startet im Frühjahr 2025 in Bozen und dauert bis April 2026. Teilnehmen können Menschen, die selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen sind und ein bestimmtes Ausmaß der Krankheitsbewältigung erreicht haben.

Genesungsbegleitung – eine Brücke zwischen Betroffenen und Fachpersonen

Psychiatrieerfahrene Menschen bringen wertvolles Erfahrungswissen mit. Sie begegnen anderen Betroffenen auf Augenhöhe, verstehen deren Herausforderungen und unterstützen sie besonders einfühlsam. Als Genesungsbegleiter bauen sie eine Brücke zwischen Fachpersonal und Betroffenen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung. Neben dem Erwerb von Fähigkeiten und Wissen um „erfahrungsbasiertes Lernen“ geht es um die Reflexion der eigenen Geschichte und um Bewältigungsstrategien sowie um die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, eine wichtige Voraussetzung für die Schulung und Entwicklung von Beratungskompetenz. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen entwickeln sich mehr und mehr von Betroffenen zu Experten und Expertinnen aus Erfahrung und gelangen vom „Ich-Wissen zum Wir-Wissen“.

Infoveranstaltung zur Ausbildung

Für alle Interessierten findet am 11. Februar 2025 von 16.00 bis 17.30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung statt. Dort werden umfassende Informationen zur Ausbildung, zu den Modulen sowie zu den Bewerbungsmodalitäten gegeben. Zudem gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Anmeldung erfolgt über den Verband Ariadne: info@ariadne.bz.it.