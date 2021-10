Fabian Foppa bleibt HGV-Ortsobmann in Aldein

Aldein – Im Gasthof „Schönblick“ in Aldein fand jüngst die Jahresversammlung der Ortsgruppe Aldein des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) statt. Dabei wurde Fabian Foppa vom Hotel „Schwarzhorn“ für weitere vier Jahre als Obmann bestätigt. Ihm stehen im Ausschuss Hermann Daum, Gasthof „Schönblick“, Rita Ebner, Gasthof „Ebner“, Hedwig Matzneller, Pension „Stern“, und Robert Ploner, „Sportcenter“ zur Seite.

Ortsobmann Fabian Foppa ging in seinen Ausführungen auf die Aktivitäten der Ortsgruppe im vergangenen Jahr ein und hob dabei die Teilnahme einiger Betriebe an den Spezialitätenwochen „Beef & Snow“ und „Wild & Wald“ hervor. Diese Aktionen werden bereits seit einigen Jahren in Zusammenarbeit zwischen einigen Gastronomiebetrieben im Eggental und in Aldein durchgeführt. Anschließend berichtete er noch über die vergangene Sommersaison, die nach einer schwierigen Zeit mit der Corona-Pandemie sehr zufriedenstellend verlaufen ist.

An der Jahresversammlung nahm auch HGV-Gebietsobmann Klaus Berger teil. Er ging auf die Tätigkeit des Verbandes in den letzten Monaten ein. Schwerpunkt war dabei die Unterstützung der Betriebe bei der Einhaltung der Corona-Regeln und bei den Anträgen für die Entschädigungen.

Zum Abschluss informierte HGV-Verbandssekretär Simon Gamper über die aktuellen landesweiten Themen des HGV und gab einen Überblick über die verschiedenen Dienstleistungen.