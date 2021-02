Fachhochschule Claudiana: Michael Mian neuer wissenschaftlicher Leiter

Bozen – Die Landesregierung hat heute die Stelle des wissenschaftlichen Leiters an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe “Claudiana” mit dem Bozner Mediziner Michael Mian neu besetzt.

Der heutigen Entscheidung war ein Auswahlverfahren vorangegangen, bei dem Mian aufgrund seines Curriculums und seiner Bewerbungsunterlagen vom Fachhochschulrat unter dem Vorsitz von “Claudiana”-Präsident Klaus Eisendle eine “hervorragende Eignung” für die Funktion des wissenschaftlichen Leiters bestätigt wurde. Michael Mian ist Facharzt für Hämatologie am Krankenhaus Bozen und verantwortet bereits jetzt die Entwicklung der Struktur für Forschung und Lehre im Sanitätsbetrieb mit. Mian ist zudem als Dozent an der “Claudiana” tätig und kann auf ein umfassendes berufliches Curriculum sowie eine zweifache Habilitation als Professor in Österreich und Italien vorweisen.

“Mit Michael Mian haben wir einen kompetenten und erfahrenen Arzt für die Stelle des wissenschaftlichen Leiters der ‘Claudiana’ gewinnen können”, betont Gesundheitslandesrat Thomas Widmann. “Ich bin mir sicher, dass er die ihm anvertraute Aufgabe mit Bravour meistern wird, da er als langjähriger Dozent an der ‘Claudiana’ bereits einen Bezug zur Fachhochschule und zu den Studierenden aufgebaut hat und den Betrieb kennt.” Gleichzeitig bedankt sich Widmann bei Mians Vorgängerin, der Urologin Evi Comploj “für den Einsatz und das Engagement in den didaktischen und wissenschaftlichen Belangen der ‘Claudiana'”, der er alles Gute für den weiteren beruflichen und wissenschaftlichen Weg wünscht.

Zum Aufgabengebiet des wissenschaftlichen Leiters der Fachhochschule “Claudiana” gehören neben dem Vorsitz des wissenschaftlichen Beirates und der Koordinierung etwaiger Unterausschüsse die Festlegung der Didaktik und die Qualitätsentwicklung sowie die Kontakte zu den Universitäten. Im Kompetenzbereich des wissenschaftlichen Leiters liegen die Ernennung der Qualitätskommission nach Anhörung des Fachhochschulrates sowie die Koordination der ärztlichen Leitenden der Studiengänge.