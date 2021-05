Fachkraft für Arbeitsintegration gesucht

Bozen – Über ein öffentliches Auswahlverfahren sucht die Südtiroler Landesverwaltung eine Fachkraft für Arbeitsintegration zur unbefristeten Einstellung (VII. Funktionsebene) in Vollzeit mit 38 Wochenstunden. Dienstsitz ist das Arbeitsvermittlungszentrum Neumarkt.

Zu den Zugangsvoraussetzungen zählen der Abschluss einer mindestens dreijährigen universitären oder vergleichbaren fachspezifischen Ausbildung (Erzieher, Sozialpädagoge, Sozialassistent u.ä.) und der Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemaliges Niveau A). Die Stelle ist der deutschen Sprachgruppe vorbehalten, am Wettbewerb können aber auch Bewerber teilnehmen, die einer anderen Sprachgruppe angehören.

Über dieses Verfahren wird eine Rangordnung erstellt, die drei Jahre lang Gültigkeit hat und es können bei Bedarf und Vorhandensein von zusätzlichen Stellen mit verschiedenen Dienstsitzen (Bozen, Neumarkt, Meran, Schlanders, Brixen – Sterzing, Bruneck) geeignete Bewerberinnen und Bewerber eingestellt werden.

Die Anträge zur Teilnahme an der Auswahl müssen bis spätestens Freitag, 4. Juni 2021 um 12.00 Uhr dem Landesamt für Personalaufnahme per Einschreibesendung oder an eine dieser Adressen übermittelt werden: PEC: personalaufnahme. assunzionipersonale@pec.prov. bz.it oder E-Mail: Personalaufnahme@provinz.bz.it .

Auf dem Web-Portal des Landes zum Thema “Personal” unter dem Abschnitt “Wettbewerbe für das Verwaltungspersonal” ist die gesamte Ausschreibung mit den Formularen für die Teilnahme am Wettbewerb veröffentlicht.

Für Auskünfte können sich die Bewerberinnen und Bewerber an das Amt für Personalaufnahme wenden: 0471 412153 oder martina.coviello@provinz.bz.it.