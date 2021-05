Fairer Handel: In Brixen wurde der erste Weltladen Italiens gegründet

Brixen – Vor mehr als 40 Jahren wurde in Brixen der erste Weltladen Italiens gegründet. 2019 wurden in Kastelruth mit dem Weltladen Schlern der vorerst jüngste Weltladen Südtirols eröffnet. 307 Freiwillige tragen wöchentlich durchschnittlich mit vier Freiwilligenstunden dazu bei, die 13 Südtiroler Weltläden am Laufen zu halten. Sie sind in elf Genossenschaften organisiert und haben insgesamt 67 Vorstandsmitglieder.

Im Weltladen Brixen wurden Anfang der 1980-er-Jahre fast nur handwerkliche Erzeugnisse angeboten. Später kamen Kaffee, Schokolade, Bananen, Reis und andere Lebensmittel dazu. Immer mehr Menschen ließen sich von der Idee des fairen Handels überzeugen. Aber ohne Kundinnen und Kunden hätten die Weltläden keine Daseinsberechtigung. Die Koordinatorin der Südtiroler Weltläden Brigitte Gritsch koordiniert die Weltläden seit mittlerweile fast zehn Jahren. Sie freut sich über den wachsenden Kundenstock. Die Pandemie habe die Menschen sensibler für Qualität und Herkunft der Produkte gemacht, sagt sie. Gleichzeitig betont sie die Wichtigkeit, den Produzentinnen und Produzenten im Globalen Süden vor allem in der Zeit der Pandemie durch gesicherte Abnahme ihrer Produkte Hoffnung zu schenken und Solidarität zu zeigen. Ein Beispiel für ständigen Austausch ist Creative Handicrafts in Mumbai in Indien. In Indien hat das Coronavirus das Gesundheitssystem zum Erliegen gebracht und tötet täglich vielfach Menschen.

Creative Handicrafts bietet 270 Frauen aus den Slums von Mumbai die Möglichkeit, als Unternehmerinnen in kleinen Genossenschaften Faire Mode zu produzieren. Diese wird weltweit – auch in den Südtiroler Weltläden – verkauft und hätte bei der Modeschau gezeigt werden sollen. Den Genossenschaftsmitgliedern in Mumbai geht es (derzeit) gut, einige wurden infiziert, sind aber wieder geheilt.

Beigelegt sende ich Ihnen ein Foto, das Brigitte Gritsch (Koordinatorin der Südtiroler Weltläden) und Rudi Dalvai (Vorsitzender der Genossenschaft Weltladen Bozen) im Weltladen in der Südtiroler Straße in Bozen zeigt. Beide haben Creative Handicrafts vor Jahren besucht und sind den Mitgliedern der Genossenschaft verbunden. Außerdem lege ich eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen bei.