Familienerholung in Cesenatico

Bozen – Zeit für Familie, Sonne, Strand, Erholung und Geselligkeit: Die Anmeldungen für Familienwochen und Gruppenaufenthalte im „12Stelle Village“ der Caritas in Cesenatico sind heute angelaufen.

Familien und Gruppen können sich seit heute für einen Urlaub im „12 Stelle Village“ der Caritas in Cesenatico anmelden. Dort bieten großzügig angelegte Spielbereiche, ein ausgedehnter Privatstrand und ein Swimmingpool viel Platz, um sich auszutoben, aber auch zum Entspannen – auch falls auch im heurigen Sommer noch coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen von Nöten sein sollten. Engagierte Betreuer, Bademeister und Seelsorger sorgen für ein buntes, sicheres Freizeitprogramm. Das gesamte „12 Stelle Village“ ist barrierefrei zugänglich und daher auch für unterschiedliche Gruppenaufenthalte geeignet.

Wer sich als Familie oder Gruppe einen Platz in einem der fünf zweiwöchigen Turnusse sichern möchte, kann sich ab heute direkt in der Ferienanlage in Cesenatico unter Tel. 0547 67 3000 oder stelle.cesenatico@caritas.bz. it melden. Weitere Informationen sind auch unter www.12stellecesenatico.it abrufbar.