Familienleistungen: 2024 rund 84 Millionen Euro ausgezahlt ­

Von: luk

Bozen – Die Familienförderung des Landes Südtirol fußt auf drei Säulen: der frühzeitigen Stärkung der Familien durch Familien- und Elternbildung, die Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf sowie der finanziellen Unterstützung. Für Letzteres hat das Land im Vorjahr (2024) über die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) 76,02 Millionen Euro als direkte Familienleistungen ausgezahlt.

So flossen fast 41 Millionen Euro als Landeskindergeld an mehr als 34.700 Begünstigte. Gut 14.600 Begünstigte erhielten insgesamt 33,63 Millionen Euro Landesfamiliengeld; 74.200 Euro gingen als Landesfamiliengeld+ an 76 Begünstigte. Für die rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten wurden indes rund acht Millionen Euro an 3.860 Begünstigte zur Verfügung gestellt. Von der ASWE ausgezahlt wurden zudem 1,32 Millionen Euro an staatlichem Mutterschaftsgeld an 655 Begünstigte.

Während der ausgezahlte Betrag für die Beiträge für die rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten von 2023 auf 2024 um 4,7 Prozent gestiegen ist, bei unveränderter Anzahl der Begünstigten, sind die ausgezahlten Summen bei Landeskinder- sowie -familiengeld zurückgegangen. Einer der Gründe dafür ist der Rückgang der Geburtenrate. “Wir wissen um die Belastungen und Herausforderungen, vor denen die Familien stehen, und auch, dass die Unterstützung durch die öffentliche Hand in verschiedenen Bereichen für viele von ihnen wesentlich ist. Wir wollen den Familien dabei als verlässlicher Partner zur Seite stehen – auch durch finanzielle Unterstützung. In diesem Sinne werden die direkten Familienleistungen weiterhin eine der tragenden Säulen unserer Familienpolitik bleiben”, unterstreicht Familienlandesrätin Rosmarie Pamer.

Alle Leistungen der ASWE sind auf dem Dashboard auf der Webseite abrufbar, einen Überblick über die Transferleistungen gibt es im angefügten PDF. Informationen zu den Voraussetzungen und zur Antragstellung der unterschiedlichen Leistungen für Familien in Südtirol gibt es zudem online auf dem Familienportal des Landes.