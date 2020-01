Bozen – In einem offenen Brief kritisiert der Südtiroler Heimatpflegeverband die Umbenennung mehrerer Landesämter. So wurde etwa das Amt für Naturparke in Amt für Natur umbenannt und das Amt für Landschaftsschutz in Amt für Landschaftsplanung.

Der Heimatpflegeverband befürchtet, dass man sich dadurch vom Schutzgedanken entfernt.

Nachfolgend der offene Brief in voller Länge:

Umbenennung einiger Landesämter Sehr geehrte Landesregierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete!

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1116 vom 17.12.2019 die Führungsstruktur der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung sowie der Abteilung Denkmalpflege abgeändert, d.h. Ämter dieser Abteilungen neu geordnet, zusammengelegt und teilweise auch neu benannt. Mit Befremden stellen wir dabei fest, dass bei der Umbenennung die Ämterbezeichnungen „Landschaftsökologie“, „Naturpark“ und „Landschaftsschutz“ eliminiert wurden. • Das Amt für Landschaftsökologie wird gänzlich eliminiert und auf die verbleibenden zwei Ämter aufgeteilt.

• Anstatt Amt für Naturparke heißt es nunmehr Amt für Natur: Soll das weniger verbindlich wirken?

• Und das Fatalste: Das Amt für Landschaftsschutz wird in Amt für Landschaftsplanung umbenannt! „Nomen est omen“: Man schützt die Landschaft nicht mehr, man verplant sie! Das ist in unseren Augen eine völlig falsche Botschaft! Will man sich vom Schutzgedanken auch in der Bezeichnung möglichst weit entfernen, damit die Verplanung noch mehr in den Vordergrund treten kann? Ist die Landschaft nur mehr Projektionsfläche für handfeste planerische und wirtschaftliche Interessen? Auch wenn uns sehr wohl bewusst ist, dass nicht die Bezeichnung der Landesämter die Qualität der Arbeit, die dort ausgeführt wird, bestimmt, so ist diese Umbenennung doch ein fatales Signal. Die Obfrau des HPV Dr. Claudia Plaikner