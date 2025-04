Festumzug mit den Haflingerpferden in Meran

Verkehrsbeschränkungen in diesen Straßen

Von: Ivd

Meran – Am 21. April (Ostermontag) findet der traditionelle Umzug der Haflingerpferde statt. An diesem Tag gilt von 9.15 bis 13.00 Uhr ein Fahrverbot in verschiedenen Straßen.

an der Kreuzung Goethestraße/Verdistraße;

am Rennweg;

in der Freiheitsstraße, vom Theaterplatz bis zum Sandplatz;

am Sandplatz;

auf der Passerpromenade, vom Sandplatz bis zum Theaterplatz;

auf der Theaterbrücke;

in der Piavestraße;

in der Gampenstraße, von der Piavestraße bis zum Rennstallweg.