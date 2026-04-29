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Ehrenamtliches Engagement in der Freizeit

„Fit in den Sommer“: Sportlicher Einsatz für den guten Zweck

Mittwoch, 29. April 2026 | 18:28 Uhr
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Weissen Kreuzes Seis
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Von: luk

Seis am Schlern – Körperliche Belastbarkeit gehört zum Alltag der Helferinnen und Helfer des Weißen Kreuzes in Seis – ganz gleich, ob sie hauptberuflich oder ehrenamtlich im Einsatz stehen. Regelmäßige sportliche Betätigung ist daher für viele in ihrer Freizeit wichtig. Einige von ihnen zeigten besonderen Einsatz: Unter dem Motto „Fit in den Sommer“ organisierten sie privat eine unabhängige Sportinitiative, um sportlichen Ehrgeiz mit einem wohltätigen Zweck zu verbinden.

Ehrenamtliches Engagement in der Freizeit

Abseits ihrer Tätigkeit beim Weißen Kreuz trafen sich die Helfenden privat, um in ihrer Freizeit gemeinsam aktiv zu sein und sich sportlich zu betätigen. Die Initiative ging dabei von Patrick Mauroner aus. Er ist zwar selbst als freiwilliger Helfer aktiv, brachte hier jedoch seine Expertise als professioneller Fitnesstrainer ausschließlich auf privater Basis ein. „Mir war es wichtig, meine Erfahrung als Fitnesstrainer zu nutzen, um damit etwas Gutes zu tun“, erklärt Patrick Mauroner. In zwei Gruppen zu je fünf Terminen brachte er die Teilnehmer in seiner Freizeit ordentlich ins Schwitzen.

855 Euro für den Verein „Schritt für Schritt“

Besonders hervorzuheben ist der wohltätige Charakter dieser privaten Trainingsstunden: Die Teilnehmenden entrichteten pro Einheit eine Kursgebühr, die jedoch nicht dem Trainer zugutekam, sondern für den Verein Schritt für Schritt gesammelt wurde. Dieser unterstützt Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Schlerngebiet und im Grödental. Durch gezielte Therapien und Fördermaßnahmen hilft der Verein, die Selbstständigkeit der jungen Menschen im Alltag nachhaltig zu verbessern. Am 28. April konnte so nach dem letzten privaten Training die stolze Summe von 855 Euro übergeben werden.

Ein starkes Zeichen für Eigeninitiative

Im Rahmen einer kleinen, privaten Feier wurde der symbolische Scheck schließlich überreicht. Ein besonderer Dank gilt Patrick Mauroner für die Idee und die ehrenamtliche Leitung der Trainingsstunden in seiner Freizeit. Diese Aktion hat bewiesen: Wenn Menschen sich privat zusammenschließen, sind sie nicht nur gemeinsam fitter, sondern können auch durch Eigeninitiative und gemeinsames Engagement viel bewegen.

Bezirk: Bozen

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