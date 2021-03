Flughafen Bozen: Flüge in den Süden ab Ende Mai

Bozen – Noch bestimmen Lockdown und geschlossene Gemeindegrenzen unser Leben. Doch am Flughafen Bozen plant man bereits für Ende Mai erste Flüge zu unterschiedlichen Urlaubszielen in Süditalien.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, soll es an den Wochenenden Flüge nach Catania, Cagliari und Lamezia geben. Die Reisebüros wurden bereits über die Angebote in Kenntnis gesetzt. Drei Monate lang – von Ende Mai bis Ende August – soll die Luftbrücke von Bozen in den Süden betrieben werden.

Geflogen wird nach dem Bericht mit einer Dash 8 /400 der Gesellschaft “Skyalps” mit 78 Sitzplätzen und einer Reichweite von 2.400 Kilometer. Skyalps ist eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft Fri-EL Green Power von Josef Gostner. Er hat vor 1,5 Jahren die Führung des Bozner Flughafens gemeinsam mit dem Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner und Immobilieninvestor René Benko übernommen.

Bekanntlich wollen die neuen Flughafenbetreiber auch Flüge nach Rom und andere interessante Destinationen wie Wien oder Frankfurt ins Programm nehmen.