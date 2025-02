Flugzeuge werden immer langsamer

Von: red

Fliegen war früher mal schneller, doch heute dauern viele Strecken länger als noch vor 30 Jahren. Woran liegt das? Tatsächlich haben sich die Flugzeiten auf einigen Routen um bis zu 30 Minuten verlängert. Die Gründe dafür sind wirtschaftlich, technisch und umweltbedingt.

Eine der Hauptursachen ist der Treibstoffverbrauch. Airlines stehen unter Druck ihre CO² Emissionen, zu reduzieren und eine der einfachsten Methoden dafür ist eine geringere Reisegeschwindigkeit. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch günstiger. Fluggesellschaften sparen indem sie langsamer fliegen Millionen, da ein langsameres Tempo den Kerosinverbrauch senkt und damit weniger Schadstoffausstoß verursacht.

Auch der Luftraum ist heute stärker ausgelastet als früher. Mehr Flugzeuge bedeuten mehr Wartezeiten in der Luft und am Boden. Besonders über Europa und den USA kommt es oft zu Umwegen oder längeren Anflugzeiten.

Zudem gibt es heute kaum noch Überschallflugzeuge im Passagierbetrieb. Die legendäre Concorde flog einst über 2000 km/h, doch sie wurde 2003 eingestellt – zu teuer, zu laut, zu wenig Nachfrage. Seitdem gibt es keine schnellen Alternativen mehr.

Auch neue Flugzeuge wie der Airbus A350 oder die Boeing 787 sind nicht auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt, sondern auf Effizienz. Sie könnten schneller fliegen, doch Airlines bevorzugen Sparsamkeit vor Geschwindigkeit.

Könnte sich das in der Zukunft wieder ändern? Einige Unternehmen arbeiten an neuen Überschalljets, doch diese sind noch in der Entwicklung. Bis dahin bleibt das Fliegen eher eine Frage der Kosten als der Geschwindigkeit, auch wenn Passagiere gerne schneller an ihr Ziel kämen.