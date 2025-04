Forum Gesundheit: Gesund durch Wissen

Von: Ivd

Bozen – Mit der Veranstaltungsreihe „Forum Gesundheit Südtirol“ macht der Südtiroler Sanitätsbetrieb Fachwissen aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich interessierten Bürgern zugänglich. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken.

Die eigene Gesundheit zu erhalten, erfordert neben Achtsamkeit und Selbstverantwortung auch ein grundlegendes Wissen. Dies möchte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit seinen Experten der Bevölkerung vermitteln. Es ist wichtig, Kenntnisse über das Funktionieren des eigenen Körpers zu haben und auch zu wissen, wie man Krankheiten vorbeugt und die Genesung unterstützt. Gerade im Krankheitsfall ist es entscheidend, rechtzeitig Unterstützung zu suchen. Mit dem nötigen Wissen kann man nicht nur für sich selbst sorgen, sondern auch anderen dabei helfen, gesund zu bleiben und ihre Genesung zu beschleunigen.

Sanitätsdirektor Josef Widmann unterstützt die Weitergabe von Wissen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Gesundheit Südtirol“. „Es wird über Ursachen und Symptome verschiedener Krankheitsbilder informiert, moderne Therapiemöglichkeiten werden vorgestellt und die Anwesenden erhalten Tipps für vorbeugendes Verhalten“, erklärt Widmann den Inhalt der Vortragsabende. „Indem Ärztinnen und Ärzte ihr Fachwissen teilen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Einzelnen und stärken gleichzeitig die Gesundheitskompetenz der gesamten Bevölkerung“, so Widmann.

Beim ersten Vortragsabend dieses Jahres am kommenden Donnerstag in Meran wird Landesrat Hubert Messner eine kurze Einführung machen. „Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir fundiertes Wissen vermitteln, das den Menschen in Südtirol hilft, aktiv für ihre Gesundheit zu sorgen und langfristig ihr Wohlbefinden zu steigern“, betont Landesrat Hubert Messner, früher selbst Neonatologe. „Eine bewusste Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundpfeiler eines gesunden Lebensstils – und damit die beste Prävention gegen viele Erkrankungen.“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Gesundheit Südtirol“ sind im Jahr 2025 vier Abende zu vier verschiedenen Themen geplant. Es referieren Fachärztinnen und -ärzte des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie Fach- und Pflegepersonal. Ergänzt werden die Informationsabende durch die Beiträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche die Themen aus der Perspektive der Betroffenen oder Angehörigen von Betroffenen beleuchten und durch ihre eigenen Erfahrungen für das Publikum greifbarer machen.

Der erste Vortragsabend zum Thema „Ernährung und Sport“ findet am kommenden Donnerstag in Kurhaus Meran statt. Dr.in Mirpourian Seyedehparisa, Fachärztin für Ernährung, und der Sportmediziner Dr. Elio Assisi werden erklären, wie man einen gesunden Lebensstil im Alltag umsetzen kann. Eine ausgewogene Ernährung und gezielte Bewegung fördern sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit. Dabei ist das Gleichgewicht zwischen den beiden entscheidend, um das Risiko von Krankheiten zu verringern sowie die Lebensqualität und das Wohlbefinden zu verbessern. Eine Patientin wird von ihren Erfahrungen mit einer begleiteten Ernährungsumstellung kombiniert mit Sport und Bewegung berichten. Dank der Begleitung durch den Dienst für Ernährung des Südtiroler Sanitätsbetriebes konnte sie ihr Gewicht dauerhaft reduzieren, was sich positiv auf ihren Alltag und ihre Lebensqualität ausgewirkt hat.

Der nächste Termin von Forum Gesundheit Südtirol ist dann am 29. Mai im Pastoralzentrum in Bozen. Dabei geht es um die Kraft des Beckenbodens. Die Frauenärztin Dr.in Sonia Prader und der Urologe Dr. Manuel Walter werden über die gesunde Körpermitte bei Mann und Frau referieren. Die Hebammen Jasmin Locher und Julia Künig zeigen Übungen zur Stärkung des Beckenbodens.

Die weiteren Vortragsabende im heurigen Jahr betreffen Abhängigkeiten und Rückenschmerzen. Im Oktober sprechen Dr.in Bettina Meraner und Dr. Martin Fronthaler in Brixen zu Suchterkrankungen bei Jugendlichen sowie ihre Behandlung und Prävention. Im November in Bruneck geht es hingegen um das Thema gesunder Rücken. Dr. Andreas Schwarz und Dr. Massimo Tripodi von der Neurochirurgie erklären die häufigsten Rückenerkrankungen und ihre Ursachen. Dr.in Bettina Wachtler von der Abteilung Rehabilitation und die Physiotherapeutin Karmen Burger hingegen geben konkrete Tipps, was jede und jeder dazu beitragen kann, dass der Rücken nicht schmerzt.

Für heuer sind folgende Themenabende geplant: 10. April: „Ernährung und Sport. Gesunden Lebensstil im Alltag umsetzen“ in Meran, Kurhaus, Pavillon des Fleurs; 29. Mai: „Kraft des Beckenbodens. Gesunde Körpermitte bei Mann und Frau“ in Bozen, Pastoralzentrum; 9. Oktober: „Abhängigkeiten bei Jugendlichen“ in Brixen, Vinzentinum; 20. November: „Rückenschmerzen“ in Bruneck, Nobis.

Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos.