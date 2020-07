“Freie Fahrt für leise und emissionsarme LKWs!”

Bozen – Um die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu reduzieren, wurden auf einigen Straßen Tirols vom 10. Juni bis 31. Oktober 2020 Fahrverbote für besonders laute Motorräder erlassen. Der zugelassene Höchstwert beträgt dabei 95 Dezibel. „Für den Warentransport gelten bereits viel strengere Regeln: LKWs dürfen seit Jahren die 80 Dezibel nicht überschreiten und sind trotzdem von Verkehrslimitierungen betroffen“, betont Thomas Baumgartner, Präsident der italienischen Frächtervereinigung ANITA und Vize-Präsident der Sektion Transport im Unternehmerverband Südtirol.

Da die Dezibel-Skala logarithmisch aufgebaut ist, entspricht die maximal zugelassene Lärmbelastung für LKWs der Hälfte jener für Motorräder. „Gerade in dieser Zeit haben wir erkannt, dass Mobilität und Warenverkehr unverzichtbar sind. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass moderne, emissionsarme und leise LKWs immer noch von Verkehrsverboten betroffen sind, die keinen Beitrag zu einer niedrigeren Belastung führen, sondern im Gegenteil vielfach durch Stau bedingte Zusatzbelastungen verursachen. Mit dem Ziel, die Umrüstung auf effizientere LKWs zu beschleunigen, sollte Tirol endlich die bestehenden Verbote für moderne und emissionsarme LKWs abschaffen“, so Baumgartner.

Besonders das Nachtfahrverbot sei kontraproduktiv, denn so wird der Verkehr auf wenige Stunden des Tages konzentriert. „Saubere und leise Fahrzeuge müssen ohne Einschränkungen oder Mehrkosten fahren können: dies würde auch einen flüssigeren Verkehr untertags ermöglichen“, unterstreicht der Präsident der ANITA. Diese Forderung wurde auch in der vor Kurzem stattgefundenen Aussprache zwischen dem Generalrat des Unternehmerverbandes und dem Südtiroler Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider von allen Beteiligten untermauert. Die Unternehmen wollen technologieoffen einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, wettbewerbsverzerrende Verbote sind hingegen der falsche Weg, so der Unternehmerverband.